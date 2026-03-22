Sorana Cîrstea – Coco Gauff, în optimile de la Miami. Meci uriaş pentru “Sori” cu numărul 4 Mondial

Dan Roșu Publicat: 22 martie 2026, 8:18

Sorana Cîrstea, la finalul unui meci - Getty Images

Jucătoarea americană Coco Gauff, cap de serie 4 şi locul 4 WTA, va fi adversara Soranei Cîrstea în optimi la turneul WTA1000 de la Miami.

Gauff a trecut în turul trei de compatrioata sa Alycia Parks (105 WTA), scor 3-6, 6-0, 6-1, după o oră şi 50 de minute.

Cîrstea a trecut de favorita 21 în turul trei, sportiva belgiană Elise Mertens (19 WTA), scor 6-3, 6-2.

Sorana Cîrstea şi Coco Gauff s-au mai întâlnit o singură dată, în 2020, la Australian Open, când s-a impus jucătoarea americană.

Prin calificarea în optimi, Sorana Cîrstea şi-a asigurat un premiu de 105.720 de dolari şi 120 de puncte.

Cine ar trebui să formeze cuplul de fundaşi centrali la naţionala României pentru meciul cu Turcia?

Loading ... Loading ...
Reacţia unei turiste din Thailanda, care vede pentru prima dată "tunelul iubirii" din Timişoara
Meme Stoica a făcut în direct clasamentul play-off-ului. Vede o campioană surpriză și recunoaște pe cine vrea pe locurile 5-6! Exclusiv
Decizia luată de Dinamo în privinţa lui Adrian Mazilu. Anunţul lui Andrei Nicolescu: “Problema lui”
Ce jucător s-a refăcut şi revine la FCSB. Vestea primită de Mirel Rădoi: “Poate fi apt de joc”
“A fost o `răsplată`, un fel de pedeapsă!” Reacţie dură după autogolul antologic al lui Căbuz
Gică Hagi i-a luat prin surprindere pe turci, înaintea barajului cu România. Fotbalistul “surpriză” remarcat de “Rege”
Mihai Stoica le vrea pe Rapid şi Dinamo pe locurile 5 şi 6: “Dacă îmi pune cineva pistolul la tâmplă..”
Recordul uriaş stabilit de Kenan Yildiz la Juventus, înaintea barajului cu România. Starul Turciei, în formă maximă
1 Gigi Becali a pierdut omul lui de încredere la FCSB. Ce e nevoit să facă din nou patronul 2 Mirel Rădoi a încalcat regulilele la meciul cu UTA. De ce FCSB va scăpa fără sancțiuni 3 NEWS ALERTConvocare de urgenţă la echipa naţională! Jucătorul chemat de Mircea Lucescu pentru Turcia – România 4 L-a dat afară! Dan Șucu, decizie radicală la Rapid 5 Reacţia lui Mirel Rădoi după ce Gigi Becali l-a criticat pe Daniel Bîrligea! Ce a spus antrenorul despre atacant 6 Mutările care ar readuce Dinamo în lupta pentru titlu. Cristi Borcea: “Din detalii se câștigă războaiele”
Au fost contestate alegerile FRF și a venit decizia TAS. Ce lovitură pentru Răzvan BurleanuAu fost contestate alegerile FRF și a venit decizia TAS. Ce lovitură pentru Răzvan Burleanu
Decizia luată de UEFA în privinţa lui Istvan Kovacs, după gafa uriaşă din Rapid – Dinamo 3-2Decizia luată de UEFA în privinţa lui Istvan Kovacs, după gafa uriaşă din Rapid – Dinamo 3-2
Florin Prunea, devastat după moartea fostului său coleg de la naţională: “Acum o săptămână m-a sunat”Florin Prunea, devastat după moartea fostului său coleg de la naţională: “Acum o săptămână m-a sunat”
Valeriu Argăseală, apariție publică rară la alegerile FRF. Cum arată acum președintele FCSB-ului, grav bolnavValeriu Argăseală, apariție publică rară la alegerile FRF. Cum arată acum președintele FCSB-ului, grav bolnav