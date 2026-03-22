Sorana Cîrstea – Coco Gauff, în optimile de la Miami. Meci uriaş pentru “Sori” cu numărul 4 Mondial

Jucătoarea americană Coco Gauff, cap de serie 4 şi locul 4 WTA, va fi adversara Soranei Cîrstea în optimi la turneul WTA1000 de la Miami.
Gauff a trecut în turul trei de compatrioata sa Alycia Parks (105 WTA), scor 3-6, 6-0, 6-1, după o oră şi 50 de minute.
Sorana Cîrstea – Coco Gauff, în optimile de la Miami
Cîrstea a trecut de favorita 21 în turul trei, sportiva belgiană Elise Mertens (19 WTA), scor 6-3, 6-2.
Sorana Cîrstea şi Coco Gauff s-au mai întâlnit o singură dată, în 2020, la Australian Open, când s-a impus jucătoarea americană.
Prin calificarea în optimi, Sorana Cîrstea şi-a asigurat un premiu de 105.720 de dolari şi 120 de puncte.
