Jaqueline Cristian, eliminată în primul tur la China Open - Antena Sport

Jaqueline Cristian, locul 42 mondial, a fost eliminată, joi, în primul tur al turneului de categorie WTA 1000 China Open, de la Beijing, competiţie la care campioana va primi 1,1 milioane de dolari.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Cristian a fost învinsă de sportiva spaniolă Jessica Bouzas Maneiro, locul 48 mondial, scor 6-4, 6-0. Meciul a durat 67 de minute.

Jaqueline Cristian, eliminată în primul tur la China Open

Pentru prezenţa în primul tur, Cristian va primi 23.760 de dolari şi 10 puncte WTA.

Halep, cuvinte de laudă pentru Jaqueline Cristian

Simona Halep e singura jucătoare din România care a atins numărul unu mondial, postură în care s-a aflat pentru 64 de săptămâni. De la retragerea Simonei, Jaqueline Cristian a devenit prima rachetă a României.

Sportiva de 27 de ani e acum pe locul 42, iar cea mai bună clasare a ei a fost săptămâna trecută, când a ocupat poziţia 41. Halep susţine că Jaqueline ar putea ajunge chiar mai sus în clasamentul mondial, dar şi la turneele de Grand Slam.