Jaqueline Cristian, eliminată în primul tur la China Open - Antena Sport

Jaqueline Cristian, eliminată în primul tur la China Open

Publicat: 25 septembrie 2025, 15:05

Jaqueline Cristian, în timpul unui meci - Profimedia Images

Jaqueline Cristian, locul 42 mondial, a fost eliminată, joi, în primul tur al turneului de categorie WTA 1000 China Open, de la Beijing, competiţie la care campioana va primi 1,1 milioane de dolari.

Cristian a fost învinsă de sportiva spaniolă Jessica Bouzas Maneiro, locul 48 mondial, scor 6-4, 6-0. Meciul a durat 67 de minute.

Pentru prezenţa în primul tur, Cristian va primi 23.760 de dolari şi 10 puncte WTA.

Halep, cuvinte de laudă pentru Jaqueline Cristian

Simona Halep e singura jucătoare din România care a atins numărul unu mondial, postură în care s-a aflat pentru 64 de săptămâni. De la retragerea Simonei, Jaqueline Cristian a devenit prima rachetă a României.

Sportiva de 27 de ani e acum pe locul 42, iar cea mai bună clasare a ei a fost săptămâna trecută, când a ocupat poziţia 41. Halep susţine că Jaqueline ar putea ajunge chiar mai sus în clasamentul mondial, dar şi la turneele de Grand Slam.

“Este o performanţă foarte mare pentru sportul românesc, pentru tenisul românesc, dar niciodată n-am dus lipsa. În ultimii 15 ani, 20 de ani, au fost foarte multe în top. O felicit! Eu cred că poate şi mai mult şi să aibă încredere în ea!”, a spus Halep, în exclusivitate pentru Antena Sport.

La turneele majore, ea a atins turul 3 la Australian Open, Roland Garros şi US Open, de fiecare dată în 2025. La Wimbledon, ea nu a trecut de turul 2.

