Simona Halep a anunţat care este următoarea jucătoare din România care poate ajunge în topul tenisului mondial - Antena Sport

Simona Halep e singura jucătoare din România care a atins numărul unu mondial, postură în care s-a aflat pentru 64 de săptămâni. De la retragerea Simonei, Jaqueline Cristian a devenit prima rachetă a României.

Sportiva de 27 de ani e acum pe locul 42, iar cea mai bună clasare a ei a fost săptămâna trecută, când a ocupat poziţia 41. Halep susţine că Jaqueline ar putea ajunge chiar mai sus în clasamentul mondial, dar şi la turneele de Grand Slam.

Simona Halep o încurajează pe Jaqueline Cristian

“Este o performanţă foarte mare pentru sportul românesc, pentru tenisul românesc, dar niciodată n-am dus lipsa. În ultimii 15 ani, 20 de ani, au fost foarte multe în top. O felicit! Eu cred că poate şi mai mult şi să aibă încredere în ea!”, a spus Halep, în exclusivitate pentru Antena Sport.

La turneele majore, ea a atins turul 3 la Australian Open, Roland Garros şi US Open, de fiecare dată în 2025. La Wimbledon, ea nu a trecut de turul 2.

Jucătoarea cu aproape 3 milioane de dolari câştigaţi din premii şi-a trecut în cont un singur turneu WTA, în martie 2025, la Puerto Vallarta Open.