Simona Halep a anunţat care este următoarea jucătoare din România care poate ajunge în topul tenisului mondial - Antena Sport

Simona Halep e singura jucătoare din România care a atins numărul unu mondial, postură în care s-a aflat pentru 64 de săptămâni. De la retragerea Simonei, Jaqueline Cristian a devenit prima rachetă a României.
Sportiva de 27 de ani e acum pe locul 42, iar cea mai bună clasare a ei a fost săptămâna trecută, când a ocupat poziţia 41. Halep susţine că Jaqueline ar putea ajunge chiar mai sus în clasamentul mondial, dar şi la turneele de Grand Slam.
Simona Halep o încurajează pe Jaqueline Cristian
“Este o performanţă foarte mare pentru sportul românesc, pentru tenisul românesc, dar niciodată n-am dus lipsa. În ultimii 15 ani, 20 de ani, au fost foarte multe în top. O felicit! Eu cred că poate şi mai mult şi să aibă încredere în ea!”, a spus Halep, în exclusivitate pentru Antena Sport.
La turneele majore, ea a atins turul 3 la Australian Open, Roland Garros şi US Open, de fiecare dată în 2025. La Wimbledon, ea nu a trecut de turul 2.
Jucătoarea cu aproape 3 milioane de dolari câştigaţi din premii şi-a trecut în cont un singur turneu WTA, în martie 2025, la Puerto Vallarta Open.
Simona Halep, mesaj şi pentru Sorana Cîrstea
Sorana Cîrstea (35 de ani) a dezvăluit că a plâns în seara în care Simona Halep (33 de ani) şi-a anunţat retragerea din tenisul profesionist. Acum, când Sorana se află cel mai probabil în faţa ultimelor turnee ale carierei, a venit rândul Simonei să aibă un mesaj special pentru rivala ei.
“Depinde cum o iei, dacă eşti mulţumit şi împăcat de ceea ce ai făcut, nu e un moment trist, e un moment de bucurie. La mine a fost o bucurie că am putut să închei cariera şi am încheiat-o bine.
Ce mesaj să-i transmit? Că viaţa de după tenis e foarte frumoasă şi foarte bună. Trebuie să se bucure de ceea ce a făcut şi de persoana ei.”, a spus Simona Halep.
