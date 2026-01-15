Jaqueline Cristian, Gabriela Ruse şi Sorana Cîrstea şi-au aflat adversarele din primul tur de la Australian Open - Antena Sport

Jaqueline Cristian, Gabriela Ruse şi Sorana Cîrstea şi-au aflat adversarele din primul tur la Australian Open, primul grand slam al anului.
Cristian, locul 37 mondial, va evolua cu sportiva cehă Karolina Muchova, cap de serie 19, în timp ce Gabriela Ruse, locul 79, o va întâlni pe sportiva ucraineană Dayana Yastremska, cap de serie 26 şi locul 27 WTA.
Româncele şi-au aflat adversarele de la Australian Open 2026
Pentru Sorana Cîrstea, locul 41 WTA, adversara din primul tur va fi germanca Eva Lys, locul 39 mondial.
Primul grand slam al anului începe luni, la Melbourne.
Premii record la Australian Open
Jucătorii de la Australian Open, primul turneu de Grand Slam al anului, vor concura în acest an pentru un premiu record, organizatorii anunţând marţi o creştere cu 16% a fondului de premiere, ajungând la 111,5 milioane de dolari australieni (64 de milioane de euro), informează AFP.
Câştigătorii probelor de simplu masculin şi feminin vor încasa fiecare câte 4,15 milioane de dolari australieni (2,38 milioane de euro), o creştere de 19% faţă de 3,5 milioane de anul trecut.
Jucătorii învinşi în prima rundă vor primi 150.000 de dolari australieni (85.000 de euro), în timp ce cei eliminaţi în prima rundă a calificărilor vor primi 40.500 de dolari australieni (23.000 de euro).
Directorul turneului, Craig Tiley, a declarat că acest lucru reflectă angajamentul Tennis Australia (Federaţia australiană) de a sprijini carierele la toate nivelurile, de la aspiranţi la campioni de Grand Slam.
“Prin creşterea premiilor în bani cu 55% din 2023 şi îmbunătăţirea beneficiilor pentru jucători, ne asigurăm că tenisul profesionist este viabil pentru toţi concurenţii”, a spus oficialul australian.
