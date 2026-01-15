Jaqueline Cristian, Gabriela Ruse şi Sorana Cîrstea şi-au aflat adversarele din primul tur de la Australian Open - Antena Sport

Jaqueline Cristian, Gabriela Ruse şi Sorana Cîrstea şi-au aflat adversarele din primul tur la Australian Open, primul grand slam al anului.

Cristian, locul 37 mondial, va evolua cu sportiva cehă Karolina Muchova, cap de serie 19, în timp ce Gabriela Ruse, locul 79, o va întâlni pe sportiva ucraineană Dayana Yastremska, cap de serie 26 şi locul 27 WTA.

Româncele şi-au aflat adversarele de la Australian Open 2026

Pentru Sorana Cîrstea, locul 41 WTA, adversara din primul tur va fi germanca Eva Lys, locul 39 mondial.

Primul grand slam al anului începe luni, la Melbourne.

Premii record la Australian Open

Jucătorii de la Australian Open, primul turneu de Grand Slam al anului, vor concura în acest an pentru un premiu record, organizatorii anunţând marţi o creştere cu 16% a fondului de premiere, ajungând la 111,5 milioane de dolari australieni (64 de milioane de euro), informează AFP.