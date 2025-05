Jaqueline Cristian, învinsă de Diana Shnaider! Jucătoarea s-a oprit în turul 3 la turneul de la Roma - Antena Sport

„Nu e vorba neapărat despre titlu, cât e de toate meciurile şi de ultima perioadă. Veneam după nişte meciuri foarte bune la Indian Wells, după am avut o mică accidentare la Miami, m-a afectat puţin la încheietură, am avut o inflamaţie la tendon şi a trebuit să mă retrag de la Miami.

Am mers în Mexic cu speranţe mici, voiam să văd cum o să reacţioneze mâna, dacă e totul ok şi uite că am jucat cinci meciuri foarte intense, super bune. Trofeul e o sumă a tuturor lucrurilor care s-au întâmplat în ultimul şi asta mă bucură cel mai mult. E un drum pe care simt că îl duc bine şi mă duc într-o direcţie bună.

Sunt foarte fericită cu munca pe care o depun în fiecare zi. Dinaintea sezonului s-au schimbat anumite lucruri, mai ales în echipă. Am un antrenor nou de pregătire fizică cu care lucrez bine. Sunt bine şi sunt fericită.

Toate visăm să ajungem sus, să fim cele mai bune. O spun tot timpul, pentru că am primit tot felul de întrebări, dacă e presiune. Pentru mine contează doar rutina de fiecare zi, fiecare antrenament, să fiu la 100%. Clasamentul e doar o consecinţă, dacă faci lucrurile bine, vin şi rezultatele”, a declarat Jaqueline Cristian.