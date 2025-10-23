Jaqueline Cristian, OUT în turul 2 de la Tokyo. A câştigat 3 game-uri - Antena Sport

Jaqueline Cristian, locul 42 mondial, a fost eliminată, joi, în turul doi la turneul de categorie WTA 500 de la Tokyo, cu premii de peste un milion de dolari.
Cristian a fost învinsă în turul doi de sportiva rusă Ekaterina Alexandrova, locul 10 mondial şi favorită 3, scor 6-1, 6-2.
Jaqueline Cristian, OUT în turul 2 de la Tokyo
Meciul a durat o oră şi 9 minute.
Premiul pentru prezenţa în turul doi este de 15.700 de dolari şi 60 de puncte WTA.
