Jaqueline Cristian, OUT în turul 2 de la Tokyo. A câştigat 3 game-uri - Antena Sport

Jaqueline Cristian, OUT în turul 2 de la Tokyo. A câştigat 3 game-uri

Tenis

Jaqueline Cristian, OUT în turul 2 de la Tokyo. A câştigat 3 game-uri

Dan Roșu Publicat: 23 octombrie 2025, 9:33

Jaqueline Cristian, OUT în turul 2 de la Tokyo. A câştigat 3 game-uri

Jaqueline Cristian, în timpul unui meci - Profimedia Images

Jaqueline Cristian, locul 42 mondial, a fost eliminată, joi, în turul doi la turneul de categorie WTA 500 de la Tokyo, cu premii de peste un milion de dolari.

Cristian a fost învinsă în turul doi de sportiva rusă Ekaterina Alexandrova, locul 10 mondial şi favorită 3, scor 6-1, 6-2.

Jaqueline Cristian, OUT în turul 2 de la Tokyo

Meciul a durat o oră şi 9 minute.

Premiul pentru prezenţa în turul doi este de 15.700 de dolari şi 60 de puncte WTA.

1 Solicitare făcută UEFA pentru excluderea FCSB-ului din competiţii europene 2 Generalii i-au făcut preţul lui Gigi Becali pentru marca Steaua: 11,4 milioane de dolari! Ce a decis patronul FCSB 3 Oraşul din România unde Ion Țiriac pregăteşte o investiţie de sute de milioane de euro. Construcţia gigant pe care o plănuieşte 4 Ioan Varga a primit ofertă pentru clubul CFR Cluj! Decizia patronului a fost imediată: “Ne facem de râs” 5 Rupt de beat, un căpitan de la o echipă din România a făcut accident la ora 4.16 dimineaţa. Cum l-au găsit poliţiştii 6 Antonio Conte a răbufnit după ce Dennis Man şi PSV au distrus-o pe Napoli, în Champions League
