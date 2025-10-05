Sorana Cîrstea şi Jaqueline Cristian şi-au aflat adversarele de la Wuhan - Antena Sport

Sorana Cîrstea, locul 64 WTA, o va întâlni pe letona Jelena Ostapenko, locul 24 mondial, în primul tur la turneul WTA1000 de la Wuhan. În cazul în care trece de Ostapenko, Sorana va evolua învingătoarea meciului dintre americanca Emma Navvarro, favorită 14, şi chinezoaica Shuai Zhang, beneficiara unui wild card.

Sorana Cîrstea şi Jaqueline Cristian şi-au aflat adversarele de la Wuhan

Cealaltă jucătoare din România prezentă pe tabloul principal la Wuhan, Jaqueline Cristian, locul 42 mondial, va evolua cu americanca McCartney Kessler, locul 39 WTA. Dacă trece de Kessler, Cristian va evolua în turul doi cu favorita 8, kazaha Elena Rybakina. Turneul de la Wuhan este dotat cu premii totale de 3,654,963 de dolari.