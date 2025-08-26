Karolina Muchova a eliminat-o pe Venus Williams şi o aşteaptă pe Sorana Cîrstea în turul 2 de la US Open 2025 - Antena Sport

Închide meniul
Antena
Karolina Muchova a eliminat-o pe Venus Williams şi o aşteaptă pe Sorana Cîrstea în turul 2 de la US Open 2025

Publicat: 26 august 2025, 8:56

Karolina Muchova şi Venus Williams, la finalul meciului de la US Open 2025 - Profimedia Images

Revenită la sfârşitul lunii iulie pe circuitul WTA la vârsta de 45 de ani, sportiva americană Venus Williams a fost eliminată, luni, în primul tur al US Open, fiind învinsă în trei seturi de Karolina Muchova, numărul 13 mondial.

Semifinalistă în ultimele două ediţii ale turneului de Grand Slam de la New York, cehoaica s-a impus cu 6-3, 2-6, 6-1 în faţa câştigătoarei a şapte turnee de Grand Slam.

Karolina Muchova a eliminat-o pe Venus Williams

Deşi Venus Williams nu a reuşit să repete performanţa de la turneul de la Washington, unde a câştigat la sfârşitul lunii iulie primul său meci oficial după 16 luni de absenţă din circuit, ea a opus o rezistenţă frumoasă adversarei sale, care o dominase deja în primul tur al US Open în 2020.

Jucătoarea cehă va înfrunta în turul al doilea pe românca Sorana Cirstea sau pe argentinianca Solana Sierra.

Williams încheie turneul american pe teren dur cu un bilanţ (la simplu) de o victorie şi trei înfrângeri. Coborâtă pe locul 582 în clasamentul WTA, fosta nr. 1 mondială a intrat în tabloul final de la New York graţie unei invitaţii din partea organizatorilor.

„Nu am câştigat, dar sunt foarte mândră de felul în care am jucat”, a declarat ea în faţa presei. „Împreună cu echipa mea, am muncit cât de mult şi cât de repede am putut, fără să ne luăm zile libere. Nu am ieşit la cină, nu mi-am văzut prietenii, nu am făcut altceva decât să mă antrenez în ultimele trei luni”, a asigurat americanca.

Venus Williams: “Scopul meu este să fac ceea ce îmi doresc”

Întrebată despre turneele la care ar putea participa în 2025, jucătoarea a dat de înţeles că nu va mai juca în meciuri oficiale până la sfârşitul anului, întrucât nu mai doreşte să călătorească în afara Statelor Unite pentru a participa la ele.

„În acest moment al carierei mele, nu mai vreau să călătoresc departe pentru a participa la turnee (…) Scopul meu este să fac ceea ce îmi doresc”, a concluzionat Williams, ai cărei ochi s-au umplut brusc de lacrimi la sfârşitul conferinţei de presă, punând capăt acesteia după puţin mai mult de cinci minute.

