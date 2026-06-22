Lovitură uriașă în tenisul profesionist! Campioana de la Wimbledon, suspendată patru ani. Decizia ITIA

Vestea momentului în tenisul profesionist, după ce Marketa Vondrousova, actuala ocupantă a locului 122 mondial, a fost suspendată pentru patru ani de Agenția Internațională de Integritate a Tenisului.
Campioana din 2023 de la Wimbledon a refuzat un test antidoping la domiciliul său, lucru care echivalează cu un test pozitiv. Chiar dacă a încercat să-și argumenteze refuzul, aceasta a fost pedepsită.
Marketa Vondrousova, suspendată pentru 4 ani
Marketa Vondrousova (26 ani, Cehia) a primit o lovitură grea din partea Agenției Internaționale pentru Integritatea Tenisului (ITIA). Campioana de la Wimbledon 2023 a primit o suspendare de patru ani, după refuzul unui control antidoping efectuat la domiciliul său la finalul anului trecut.
Un tribunal independent a explicat că sportiva care a jucat și finală de Roland Garros în 2019 nu a avut „nicio justificare convingătoare” pentru a refuza furnizarea probei în cadrul testării.
Potrivit regulamentelor antidoping, refuzul de a efectua un test este sancționat în același mod ca un rezultat pozitiv.Vondrousova a argumentat refuzul precizând că problemele de sănătate mintală și preocupările legate de propria siguranță i-au influențat hotărârea.
BREAKING:
Marketa Vondrousova has been suspended for four years by an independent tribunal for ‘refusing an anti-doping test’ outside of her scheduled testing window in December 2025.
Marketa has stated that she has been struggling with her mental health and she reached a… pic.twitter.com/RuTDqxt0ef
— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) June 22, 2026
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