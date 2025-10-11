Los Angeles Kings - Winnipeg Jets LIVE VIDEO (20:30). Spectacol total în NHL - Antena Sport

Meciul dintre Los Angeles Kings şi Winnipeg Jets va fi transmis LIVE în AntenaPLAY sâmbătă seară, de la ora 20:30. Ambele echipe au jucat deja în noul sezon. Dacă cei de la Jets au disputat un singur meci până acum, formaţia din California are deja două meciuri bifate.

Winnipeg a început sezonul aşa cum l-a încheiat pe cel precedent. Formaţia din Manitoba a pierdut pe teren propriu în faţa celor de la Dallas Stars, echipa care s-a impus şi în runda a doua a play-off-ului sezonul trecut, în şase meciuri.

Los Angeles Kings – Winnipeg Jets LIVE VIDEO

Dallas a câştigat cu 5-4 meciul care a avut loc în Canada Life Center, dar a trăit cu emoţii pe final. Jets au fost aproape de o revenire de la 1-5 şi au marcat trei goluri în ultimele 10 minute de joc.

Vedeta acestui meci a fost Kyle Connor, cel care tocmai a semnat un nou contract cu Winnipeg Jets. El a reuşit un hat-trick chiar în primul meci al noului sezon, dar nu a fost suficient pentru Winnipeg, care a fost învinsă de Dallas.

De partea cealaltă, Los Angeles Kings a debutat cu stângul în noul sezon. În prima zi, formaţia din California a pierdut meciul cu Colorado Avalanche, pe teren propriu, scor 1-4, dar a reuşit să se impună în T-Mobile Arena din Las Vegas. Kings a învins-o pe Golden Knights la loviturile de departajare, după ce scorul a fost 5-5 în timpul regulamentar.