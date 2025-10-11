Los Angeles Kings - Winnipeg Jets LIVE VIDEO (20:30). Spectacol total în NHL - Antena Sport

Meciul dintre Los Angeles Kings şi Winnipeg Jets va fi transmis LIVE în AntenaPLAY sâmbătă seară, de la ora 20:30. Ambele echipe au jucat deja în noul sezon. Dacă cei de la Jets au disputat un singur meci până acum, formaţia din California are deja două meciuri bifate.
Winnipeg a început sezonul aşa cum l-a încheiat pe cel precedent. Formaţia din Manitoba a pierdut pe teren propriu în faţa celor de la Dallas Stars, echipa care s-a impus şi în runda a doua a play-off-ului sezonul trecut, în şase meciuri.
Los Angeles Kings – Winnipeg Jets LIVE VIDEO
Dallas a câştigat cu 5-4 meciul care a avut loc în Canada Life Center, dar a trăit cu emoţii pe final. Jets au fost aproape de o revenire de la 1-5 şi au marcat trei goluri în ultimele 10 minute de joc.
Vedeta acestui meci a fost Kyle Connor, cel care tocmai a semnat un nou contract cu Winnipeg Jets. El a reuşit un hat-trick chiar în primul meci al noului sezon, dar nu a fost suficient pentru Winnipeg, care a fost învinsă de Dallas.
De partea cealaltă, Los Angeles Kings a debutat cu stângul în noul sezon. În prima zi, formaţia din California a pierdut meciul cu Colorado Avalanche, pe teren propriu, scor 1-4, dar a reuşit să se impună în T-Mobile Arena din Las Vegas. Kings a învins-o pe Golden Knights la loviturile de departajare, după ce scorul a fost 5-5 în timpul regulamentar.
La Los Angeles Kings, toţi ochii vor fi pe Anze Kopitar, căpitanul echipei. Slovenul a anunţat că se va retrage din activitate la finalul acestui sezon.
De atenţie deosebită se va bucura şi un jucător de la Winnipeg Jets. Jonathan Toews, triplu câştigător al Cupei Stanley cu Chicago Blackhawks şi dublu medialiat cu aur la Jocurile Olimpice, a revenit în NHL chiar în oraşul în care s-a născut.
