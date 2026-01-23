Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Mirra Andreeva a explicat cum a eliminat-o pe Ruse de la Australian Open. Performanța stabilită la Melbourne - Antena Sport

Home | Tenis | Mirra Andreeva a explicat cum a eliminat-o pe Ruse de la Australian Open. Performanța stabilită la Melbourne

Mirra Andreeva a explicat cum a eliminat-o pe Ruse de la Australian Open. Performanța stabilită la Melbourne

Daniel Işvanca Publicat: 23 ianuarie 2026, 16:19

Comentarii
Mirra Andreeva a explicat cum a eliminat-o pe Ruse de la Australian Open. Performanța stabilită la Melbourne

Mirra Andreeva / Getty Images

Gabriela Ruse s-a oprit anul acesta în turul trei la Australian Open, fiind învinsă de rusoaica Mirra Andreeva în două seturi, scor 3-6, 4-6. Sportiva de doar 18 ani a vorbit la conferința de presă de după meci despre felul în care a câștigat disputa contra româncei.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Mai mult decât atât, campioana din acest an de la Adelaide a stabilit o performanță impresionantă, la doar a treia participare la turneul de la Melbourne.

Mirra Andreeva, performanță impresionantă la Melbourne

Gabriela Ruse a stabilit cea mai importantă performanță a carierei la Australian Open, dar nu a avut forță pentru a trece și de Mirra Andreeva, care a obținut calificarea în faza optimilor.

Rusoaica este prima jucătoare din secolul 21 care se califică în optimi la Australian Open în toate primele 3 prezențe pe tabloul principal. Doar Venus Williams mai realizase acest lucru, în 1998, 1999 și 2001.

Reclamă
Reclamă

„Se simte foarte special, chiar dacă am avut ceva emoții să joc atât de târziu. Atmosfera a fost uimitoare. Vă mulțumesc că ați rămas până așa târziu. Poate mulți dintre voi vreți deja să mergeți acasă, la somn, dar vă mulțumesc că ați rămas și m-ați susținut în această seară.

Știam că îi place să joace agresiv, că lovește puternic. Planul a fost să-i neutralizez loviturile și să temporizez jocul. A început bine, și-a menținut nivelul pe parcurs.

Sunt foarte fericită că am câștigat astăzi, mai ales că la final am avut ceva emoții. Începusem să joc pasiv, dar m-am forțat să risc puțin, chiar dacă am făcut asta abia în ultimele game-uri. Este ceva ce mă bucură.

Oferă salarii de 2.200 euro, cazare și mese gratuite, dar nu găsește angajați: "Unii aplică apoi dispar"Oferă salarii de 2.200 euro, cazare și mese gratuite, dar nu găsește angajați: "Unii aplică apoi dispar"
Reclamă

Sunt foarte mândră de mine și recunoscătoare. Învăț cum să mă apreciez mai mult, să-mi acord și mie mai mult credit, nu doar echipei mele, pentru că și eu realizez lucruri pe teren”, a declarat Andreeva.

 

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cine va câştiga derby-ul dintre FCSB şi CFR?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
A vrut să afle de pe Facebook ce IQ are, dar s-a trezit că i se golește contul. Cum a scăpat constănțeanul
Observator
A vrut să afle de pe Facebook ce IQ are, dar s-a trezit că i se golește contul. Cum a scăpat constănțeanul
Dezvăluiri tari despre interviul-șoc al lui Mario Iorgulescu. Giovanni Becali: „Gino mi-a zis că l-au momit cu bani”
Fanatik.ro
Dezvăluiri tari despre interviul-șoc al lui Mario Iorgulescu. Giovanni Becali: „Gino mi-a zis că l-au momit cu bani”
18:20
Hermannstadt – Dinamo LIVE TEXT (20:00). „Câinii” pot urca pe primul loc. Cum arată echipele de start
18:18
Gigi Becali s-a lămurit în privința fotbalistului de la FCSB: „Nu e de noi”
18:08
Inter – Pisa LIVE SCORE (21:45). Cristi Chivu deschide etapa 22 din Serie A
17:47
Dinamo se mută de pe Arena Națională! FCSB, implicată în această modificare
17:22
“A făcut o greşeală capitală” Reacţia lui Ion Ţiriac după scandalul dintre Sorana Cîrstea şi Naomi Osaka!
17:09
Alvaro Arbeloa i-a spus că nu face parte din planurile sale la Real Madrid. Jucătorul valorează 70 de milioane de euro
Vezi toate știrile
1 Primul jucător dat afară de Gigi Becali de la FCSB, după ruşinea de la Zagreb: “Poate să plece de mâine” 2 UPDATELIVEBLOG Mercato 2026. Cele mai importante transferuri din iarnă. Edin Dzeko semnează în Liga a 2-a din Germania 3 “N-ai nicio idee ce e ăla fair-play!”. Scandal după meciul Soranei Cîrstea cu Naomi Osaka de la Australian Open 4 La ce oră se joacă meciul Gabriela Ruse – Mirra Andreeva, în turul 3 la Australian Open? Anunțul organizatorilor 5 S-a făcut! Botoşani îl aduce în Liga 1 pe fostul jucător de la FCSB! Lovitura dată de Iftime 6 Atacant de 2 milioane de euro la FCSB, după ruşinea de la Zagreb. Gigi Becali a făcut anunţul
Citește și
Cele mai citite
Jucătorul revine la FCSB. Mutarea a fost anunţată oficial: “Îi urăm mult succes”Jucătorul revine la FCSB. Mutarea a fost anunţată oficial: “Îi urăm mult succes”
Prima “victimă” a lui Gigi Becali după FC Argeş – FCSB 1-0: “Reziliem contractul! N-am nevoie de aşa ceva”Prima “victimă” a lui Gigi Becali după FC Argeş – FCSB 1-0: “Reziliem contractul! N-am nevoie de aşa ceva”
Constantin Budescu a dat verdictul despre lupta la titlu: “Nu o să le stea nimeni în cale”Constantin Budescu a dat verdictul despre lupta la titlu: “Nu o să le stea nimeni în cale”
Transferul pentru care Gigi Becali luptă cu echipe din Olanda, Belgia, Spania şi ItaliaTransferul pentru care Gigi Becali luptă cu echipe din Olanda, Belgia, Spania şi Italia