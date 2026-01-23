Mirra Andreeva a explicat cum a eliminat-o pe Ruse de la Australian Open. Performanța stabilită la Melbourne - Antena Sport

Gabriela Ruse s-a oprit anul acesta în turul trei la Australian Open, fiind învinsă de rusoaica Mirra Andreeva în două seturi, scor 3-6, 4-6. Sportiva de doar 18 ani a vorbit la conferința de presă de după meci despre felul în care a câștigat disputa contra româncei.
Mai mult decât atât, campioana din acest an de la Adelaide a stabilit o performanță impresionantă, la doar a treia participare la turneul de la Melbourne.
Mirra Andreeva, performanță impresionantă la Melbourne
Gabriela Ruse a stabilit cea mai importantă performanță a carierei la Australian Open, dar nu a avut forță pentru a trece și de Mirra Andreeva, care a obținut calificarea în faza optimilor.
Rusoaica este prima jucătoare din secolul 21 care se califică în optimi la Australian Open în toate primele 3 prezențe pe tabloul principal. Doar Venus Williams mai realizase acest lucru, în 1998, 1999 și 2001.
1 – Mirra Andreeva is the first player to make the Round of 16 in all her first three main draw appearances in Women's Singles at the Australian Open since Venus Williams (1998, 1999, 2001). Top. #AusOpen | @AustralianOpen @WTA
— OptaAce (@OptaAce) January 23, 2026
„Se simte foarte special, chiar dacă am avut ceva emoții să joc atât de târziu. Atmosfera a fost uimitoare. Vă mulțumesc că ați rămas până așa târziu. Poate mulți dintre voi vreți deja să mergeți acasă, la somn, dar vă mulțumesc că ați rămas și m-ați susținut în această seară.
Știam că îi place să joace agresiv, că lovește puternic. Planul a fost să-i neutralizez loviturile și să temporizez jocul. A început bine, și-a menținut nivelul pe parcurs.
Sunt foarte fericită că am câștigat astăzi, mai ales că la final am avut ceva emoții. Începusem să joc pasiv, dar m-am forțat să risc puțin, chiar dacă am făcut asta abia în ultimele game-uri. Este ceva ce mă bucură.
Sunt foarte mândră de mine și recunoscătoare. Învăț cum să mă apreciez mai mult, să-mi acord și mie mai mult credit, nu doar echipei mele, pentru că și eu realizez lucruri pe teren”, a declarat Andreeva.
