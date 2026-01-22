Gabriela Ruse - Mirra Andreeva, în turul 3 la Australian Open! Românca, în fața unei performanțe uriașe - Antena Sport

Gabriela Ruse este singura reprezentantă a României rămasă pe tabloul principal la Australian Open, după ce Sorana Cîrstea a fost eliminată și ea de Naomi Osaka, în turul al doilea.
Clasată pe locul 79 în ierarhia WTA, românca va da piept vineri la Melbourne cu Mirra Andreeva, una dintre cele mai în formă jucătoare din circuit, deși are doar 18 ani.
Gabriela Ruse, față în față cu una dintre marile staruri ale tenisului
Gabriela Ruse a stabilit cea mai importantă performanță a carierei la Australian Open, după ce a reușit să ajungă în turul al treilea. Sportiva din România va avea însă o misiune infernală pentru un loc în faza optimilor.
Aceasta o va înfrunta pe Mirra Andreeva, una dintre cele mai în formă jucătoare din circuit, câștigătoarea turneului de la Adelaide. Ajunsă deja în Top 10 WTA la doar 18 ani, rusoaica are un parcurs impresionant, fiind și sfertfinalistă în 2025 la Wimbledon.
Cele două nu s-au întâlnit niciodată până acum într-un meci direct, așadar, va fi o premieră pentru ambele jucătoare, ceea ce va face cu atât mai interesantă această dispută. Andreeva a jucat optimi la Melbourne, în 2024 și 2025.
Parcursul Gabrielei Ruse la Australian Open 2026:
- Turul 1: Victorie cu Dayana Yastremska (28 WTA): 6-4, 7-5
- Turul 2: Victorie cu Ajla Tomljanovic (78 WTA): 6-4, 6-4
Parcursul Mirrei Andreeva la Australian Open 2026:
- Turul 1: Victorie cu Donna Vekic (72 WTA): 4-6, 6-3, 6-0
- Turul 2: Victorie cu Maria Sakkari (53 WTA). 6-0, 6-4
Calificarea în faza optimilor de finală va avea și o miză financiară uriașă pentru cele două jucătoare. Prezența în următorul tur la Australian Open este recompensată cu 323,088 de dolari. Cele două și-au asigurat deja un cec în valoare de 220,609 de dolari pentru turul trei.
