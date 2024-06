Novak Djokovic se operează la genunchi, după accidentarea de la Roland Garros! Cât poate lipsi fostul număr 1 ATP de pe teren - Antena Sport

Novak Djokovic se operează la genunchi, după accidentarea de la Roland Garros! Cât poate lipsi fostul număr 1 ATP de pe teren Novak Djokovic / Profimedia Novak Djokovic se operează la genunchi, după accidentarea suferită în optimile de finală de la Roland Garros 2024. Sârbul s-a accidentat în partida cu Francisco Cerundolo şi s-a retras din turneu înaintea sfertului de finală pe care trebuia să îl dispute cu Casper Ruud. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ Sârbul a anunţat că a suferit o ruptură de menisc la genunchiul drept, lucru care l-a determinat să ia decizia de a se retrage. Novak Djokovic se operează la genunchi, după accidentarea de la Roland Garros! Cât poate lipsi fostul număr 1 ATP de pe teren Potrivit lequipe.fr, Novak Djokovic se va opera în cursul zilei de miercuri, la Paris. Francezii anunţă că Nole poate merge la doar câteva ore după intervenţia chirurgicală, dar va avea nevoie de aproximativ trei săptămâni de repaus. Toată această situaţie este la limită pentru fostul lider mondial, deoarece turneul de la Wimbledon începe pe 1 iulie. Rămâne însă de văzut cât de repede se va recupera sârbul, mai ales că el are un obiectiv extrem de important setat în această vară. Pe 27 iulie încep Jocurile Olimpice de la Paris, iar titlul olimpic este singurul titlu important care îi lipseşte lui Novak Djokovic din palmares. Djokoivc nu s-a ferit niciodată să îşi exprime dorinţa de a participa la Jocurile Olimpice şi de a câştiga medalia de aur, astfel încât va face tot posibilul pentru a fi apt la Paris. Reclamă

Novak Djokovic, la pământ după ce a fost forţat să se retragă de la Roland Garros

Novak Djokovic a transmis că a suferit o ruptură de menisc la genunchiul drept, acesta fiind motivul pentru care s-a retras de la Roland Garros. Nole le-a urat succes jucătorilor rămaşi în competiţie.

„Sunt foarte trist să anunț că a trebuit să mă retrag de la Roland Garros. Am jucat cu inima și am dat totul în meciul de ieri, dar, din păcate, din cauza unei rupturi de menisc de la genunchiul drept, echipa mea și cu mine am fost nevoiți să luăm o decizie dificilă, după o analiză atentă.

Le urez noroc jucătorilor care au rămas în competiție și mulțumesc sincer fanilor pentru toată dragostea și sprijinul continuu.

Cu dragoste și recunoștință, Novak Djokovic”, a transmis Novak Djokovic, pe contul oficial de Instagram.