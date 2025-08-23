Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Roger Federer, pe urmele lui Ion Țiriac. Al doilea jucător de tenis care reușește asta - Antena Sport

Home | Tenis | Roger Federer, pe urmele lui Ion Țiriac. Al doilea jucător de tenis care reușește asta

Roger Federer, pe urmele lui Ion Țiriac. Al doilea jucător de tenis care reușește asta

Publicat: 23 august 2025, 10:58

Comentarii
Roger Federer, pe urmele lui Ion Țiriac. Al doilea jucător de tenis care reușește asta

Roger Federer și Ion Țiriac/ Profimedia

Roger Federer, legendarul campion cu 20 de titluri de Grand Slam, a devenit oficial miliardar, potrivit Forbes. El este al doilea jucător de tenis care ajunge miliardar după Ion Ţiriac. 

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Marele tenisman în vârstă de 44 de ani, care s-a retras din sport în 2022, are acum o avere estimată la 1,1 miliarde de dolari, alimentată atât de triumfurile sale pe teren, cât şi de afacerile din afara terenului. 

Roger Federer, pe urmele lui Ion Țiriac 

Forbes a raportat vineri recordul stabilit de Federer, subliniind participaţia sa minoritară în compania elveţiană de încălţăminte şi îmbrăcăminte On, care a câştigat o popularitate semnificativă la nivel mondial. 

Participaţia sa în firmă reprezintă o parte semnificativă din averea sa, făcându-l nu numai o legendă a tenisului, ci şi un om de afaceri perspicace. 

Bogăţia lui Federer se extinde mult dincolo de cariera sa pe terenul de tenis. El a fost întotdeauna printre cei mai bine plătiţi sportivi din lume datorită contractelor de sponsorizare extrem de profitabile. 

Reclamă
Reclamă

Fostul star al tenisului a semnat un contract de 10 ani, în valoare de 300 de milioane de dolari, cu Uniqlo, după ce s-a despărţit de Nike. De asemenea, este ambasador global pentru unele dintre cele mai importante mărci din lume, precum Rolex şi Moët & Chandon. Toate aceste contracte continuă să contribuie cu milioane la veniturile sale anuale. 

Chiar dacă Federer are succes în afaceri în prezent, câştigurile sale din carieră au jucat, de asemenea, un rol esenţial în acumularea averii sale. De-a lungul carierei sale, el a câştigat aproape 131 de milioane de dolari din premii, ceea ce îl plasează pe locul al treilea în istoria tenisului. Doar Novak Djokovici, care conduce clasamentul cu 189 de milioane de dolari, şi Rafael Nadal, cu 135 de milioane de dolari, se află deasupra lui. 

Roger Federer, din nou pe teren

Deşi Federer s-a retras oficial din activitatea competiţională, fanii se pot bucura de revenirea lui pe teren. În octombrie, el va fi cap de afiş într-un meci demonstrativ la Shanghai Masters, intitulat „Roger Federer and Friends Celebrity Doubles Match”, potrivit TMZ Sports. Deşi nimeni nu ştie exact cât va câştiga din această apariţie, totuşi este sigur că legenda tenisului nu va participa fără a fi remunerat. 

Observator a verificat ultima teorie conspiraţionistă: "Francezii ne fură aurul şi apa din Lacul Vidraru"Observator a verificat ultima teorie conspiraţionistă: "Francezii ne fură aurul şi apa din Lacul Vidraru"
Reclamă

El devine astfel al şaptelea sportiv care ajunge miliardar şi al doilea jucător de tenis, după Ion Ţiriac. 

În 2014, Forbes a estimat că Michael Jordan a devenit miliardar şi are acum o avere de 3,8 miliarde de dolari. Magic Johnson s-a alăturat clubului în octombrie 2023 şi are acum o avere netă de 1,5 miliarde de dolari. Junior Bridgeman avea o avere de 1,4 miliarde de dolari la momentul decesului său, în martie.  

LeBron James şi Tiger Woods sunt singurii sportivi din acest grup exclusivist care sunt miliardari în timp ce încă practică sportul. Forbes a estimat că James, în vârstă de 40 de ani, a atins statutul de miliardar în iunie 2022 şi are acum o avere netă de 1,2 miliarde de dolari. Woods, în vârstă de 49 de ani, a câştigat titlul în aceeaşi lună şi are acum o avere de 1,3 miliarde de dolari. 

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Se va impune Louis Munteanu la Valencia, dacă transferul se va realiza?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Reclamă
România, măturată de furtuni. Un bărbat şi un copil, ucişi de vijelie pe Lacul Snagov. Altă victimă în Argeş
Observator
România, măturată de furtuni. Un bărbat şi un copil, ucişi de vijelie pe Lacul Snagov. Altă victimă în Argeş
Vacanță de coșmar pentru o turistă în Europa. Cât a ajuns să plătească pentru un banal drum cu taxiul
Fanatik.ro
Vacanță de coșmar pentru o turistă în Europa. Cât a ajuns să plătească pentru un banal drum cu taxiul
11:43
„Încerc să ignor asta”. Statistica ce-i dă fiori Arynei Sabalenka, înainte de startul US Open 2025
11:23
Suma pe care Dan Petrescu trebuia să i-o achite lui Neluțu Varga, după demisia de la CFR Cluj. Decizia luată de patron
10:37
Străinul din Liga 1 pe care l-a remarcat Mircea Lucescu: „Nu avem jucători ca el”
9:51
Titularul lui Inter a dezvăluit ce s-a schimbat la echipă, după venirea lui Cristi Chivu: „Mi-am dat seama de asta”
9:44
U Cluj – Dinamo, LIVE TEXT (21:30). Duel tare în Ardeal. Ambele echipe, neînvinse de trei runde. Echipele probabile
9:25
„Nu e echipă care să se bată la campionat”. Concluzie fermă despre Rapid, după victoria chinuită cu Metaloglobus
Vezi toate știrile
1 Clauza care l-a convins pe Ianis Hagi să semneze cu noua echipă. Ce va scrie în contractul lui 2 UEFA, răspuns privind situația jucătorilor de la FCSB care n-au putut evolua cu Aberdeen. Ce s-a întâmplat 3 Antrenorul lui Bașakșehir, fără menajamente după eșecul cu “U” Craiova din Conference League: “Au fost slabi” 4 Mircea Lucescu, anunţ despre viitorul lui Ianis Hagi: “A făcut un lucru deosebit domnul Şucu. Şi eu l-am rugat” 5 Neluţu Varga a răbufnit după umilinţa din Hacken – CFR Cluj 7-2: “Să nu păţesc, dracului, ceva” 6 Olandezii, anunţ despre situaţia lui Dennis Man. Decizia luată de antrenorul lui PSV
Citește și
Cele mai citite
Clauza care l-a convins pe Ianis Hagi să semneze cu noua echipă. Ce va scrie în contractul luiClauza care l-a convins pe Ianis Hagi să semneze cu noua echipă. Ce va scrie în contractul lui
UEFA, răspuns privind situația jucătorilor de la FCSB care n-au putut evolua cu Aberdeen. Ce s-a întâmplatUEFA, răspuns privind situația jucătorilor de la FCSB care n-au putut evolua cu Aberdeen. Ce s-a întâmplat
Antrenorul lui Bașakșehir, fără menajamente după eșecul cu “U” Craiova din Conference League: “Au fost slabi”Antrenorul lui Bașakșehir, fără menajamente după eșecul cu “U” Craiova din Conference League: “Au fost slabi”
Mircea Lucescu, anunţ despre viitorul lui Ianis Hagi: “A făcut un lucru deosebit domnul Şucu. Şi eu l-am rugat”Mircea Lucescu, anunţ despre viitorul lui Ianis Hagi: “A făcut un lucru deosebit domnul Şucu. Şi eu l-am rugat”