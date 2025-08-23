Roger Federer, pe urmele lui Ion Țiriac. Al doilea jucător de tenis care reușește asta - Antena Sport

Roger Federer, legendarul campion cu 20 de titluri de Grand Slam, a devenit oficial miliardar, potrivit Forbes. El este al doilea jucător de tenis care ajunge miliardar după Ion Ţiriac.

Marele tenisman în vârstă de 44 de ani, care s-a retras din sport în 2022, are acum o avere estimată la 1,1 miliarde de dolari, alimentată atât de triumfurile sale pe teren, cât şi de afacerile din afara terenului.

Roger Federer, pe urmele lui Ion Țiriac

Forbes a raportat vineri recordul stabilit de Federer, subliniind participaţia sa minoritară în compania elveţiană de încălţăminte şi îmbrăcăminte On, care a câştigat o popularitate semnificativă la nivel mondial.

Participaţia sa în firmă reprezintă o parte semnificativă din averea sa, făcându-l nu numai o legendă a tenisului, ci şi un om de afaceri perspicace.

Bogăţia lui Federer se extinde mult dincolo de cariera sa pe terenul de tenis. El a fost întotdeauna printre cei mai bine plătiţi sportivi din lume datorită contractelor de sponsorizare extrem de profitabile.