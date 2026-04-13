Salt impresionant făcut de Gabriela Ruse în clasamentul WTA! Ce loc ocupă Sorana Cîrstea și Jaqueline Cristian

România a avut trei reprezentante pe tabloul de simplu la WTA Linz, iar Gabriela Ruse a reușit să ajungă cel mai departe, fiind eliminată în faza semifinalelor de Mirra Andreeva, cea care a și câștigat turneul.

În același timp, Sorana Cîrstea a triumfat în proba de dublu de pe zgura austriacă alături de Shuai Zhang. În noua actualizare a clasamentului WTA, româncele au înregistrat noi urcări.

Gabriela Ruse, salt de 26 de locuri după turneul de la Linz

Noul clasament WTA a fost publicat, iar Sorana Cîrstea și Gabriela Ruse ocupă noi locuri, după parcursul impresionant de la simplu și dublu de la Linz.

Cea mai bine clasată jucătoarea a României este acum pe locul 26 (1507 puncte), ea jucând sferturi de finală la turneul de la Linz și câștigând proba de dublu. Chiar și în clasamentul de dublu, Sorana a făcut un salt de 14 locuri și a ajuns pe poziția 40. Sorana este pe locul 13 în cursa WTA, care ia în calcul doar rezultatele din acest an.

Cel mai impresionant salt a fost făcut de Gabriela Ruse, care a ajuns până în penultimul act al turneului austriac. Ea a urcat 26 de poziții în ierarhia mondială, până pe locul 61 (1026 de puncte).