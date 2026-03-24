Simona Halep a spus tot! Momentul în care s-a simțit copleșită în tenis: „A fost o schimbare majoră”

Daniel Işvanca Publicat: 24 martie 2026, 19:09

Simona Halep / Profimedia

Simona Halep s-a retras definitiv din tenisul profesionist în urmă cu un an, chiar la turneul Transylvania Open, însă sportiva care a ocupat prima poziție în clasamentul WTA rămâne aproape de fenomen.

În cadrul unui podcast în care gazdă i-a fost Horia Tecău, dubla câștigătoare de Grand Slam a povestit unul dintre cele mai complicate momente din cariera sa.

Simona Halep, despre presiunea pusă de celebritate și presă

Simona Halep a avut parte de o carieră impresionantă în tenisul profesionist, reușind să câștige de-a lungul timpului două turnee de Grand Slam și să se claseze pe prima poziție în ierarhia mondială.

De-a lungul carierei, aceasta a avut parte de mai multe momente dificile. Unul dintre acestea a fost gestionarea succesului, dar și a relației cu presa.

„(Care a fost prețul pentru tine?) Popularitatea. Sunt…eram, acum sunt mai bine, eram o fire introvertită. Nu-mi plăcea în centrul atenției deloc, dar deloc. La 7-8 ani mergeam la Centrul Național de Tenis, jucam turnee, în parcarea din spate mă duceam să mă încălzesc să nu mă vadă nimeni. mă ascundeam de oameni.

După prima finală de Grand Slam nu mi-a fost deloc ușor. Dorința oamenilor să vorbească cu mine, să facem poze, m-a copleșit atunci. Critica din presă nu am știut să o gestionez și am suferit mult. Mi-a fost greu pe partea asta, nu mai ai intimitate. A fost o schimbare majoră, dar presiunea mi-a plăcut întotdeauna”, a spus Simona Halep, în cadrul unui podcast.

