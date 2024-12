Simona Halep, prima reacţie după victoria cu Iga Swiatek la dublu: "Aici e importantă echipa". Cum a ajutat-o Nick Kyrgios - Antena Sport

Simona Halep a revenit pe terenul de tenis la World Tennis League, un turneu demonstrativ pe echipe care se dispută la Abu Dhabi. Românca a evoluat într-un meci de dublu care a constat într-un singur set, alături de Jasmine Paolini.

Perechea româno-italiană a jucat împotriva perechii Iga Swiatek/Paula Badosa. După ce Swiatek şi Badosa au condus cu 4-1 şi 5-2, Halep şi Paolini s-au impus cu 7-5.

Simona Halep face parte din echipa Kites, alături de Jasmine Paolini, Casper Ruud şi Nick Kyrgios. Victoria de la dublu a adus încă un punct pentru Kites în duelul cu cei de la Eagles.

Nick Kyrgios s-a dovedit a fi un coechipier pe cinste înaintea partidei. Simona Halep, extrem de âncântată de revenirea pe teren, a recunoscut că australianul, finalist în 2022 la Wimbledon, i-a dat un boost de încredere de care avea mare nevoie:

„Mi-a plăcut să fiu pe teren. Mi-a plăcut să joc cu Jasmine, mereu zâmbește. Are un vibe bun. E și Nick (n.r. – Kyrgios) lângă noi. Mi-a dat un boost de încredere, aveam nevoie. Când joc în echipă, mă uit mereu la scor. E important. Aici este important să îți ajuți echipa. Am dat tot ce am putut”, a declarat Simona Halep, după meci, citată de fanatik.ro.