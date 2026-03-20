Sorana Cîrstea, calificare fantastică în turul trei la WTA Miami! Românca a eliminat una dintre favorite

Sorana Cîrstea se află într-o formă de senzație la turneul WTA de la Miami, acolo unde a obținut calificarea în turul trei al competiției. Românca a trecut în trei seturi de Linda Noskova, cap de serie numărul 14.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

După ce în runda inaugurală a eliminat-o pe chinezoaica Shuai Zhang, prima rachetă a României și-a continuat parcursul excelent și în turul al doilea, în ciuda faptului că meciul a suferit numeroase întreruperi.

Jucătoarea noastră a obținut vineri seară calificare în turul trei la Miami.

Clasată pe locul 35 în ierarhia mondială, aceasta a trecut în trei seturi de Linda Noskova (13 WTA), scor 6-2, 3-6, 6-4, la capătul unui meci care a durat în total două ore și un minut.

Partida a suferit numeroase întreruperi din cauza condițiilor meteo. Pentru calificarea în turul al treilea, Sorana va fi recompensată cu un cec în valoare de $61,865.