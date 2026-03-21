Home | Tenis | Sorana Cîrstea este în optimi la WTA Miami! Meci fantastic făcut de prima rachetă a României

Sorana Cîrstea este în optimi la WTA Miami! Meci fantastic făcut de prima rachetă a României

Daniel Işvanca Publicat: 21 martie 2026, 23:59

Sorana Cîrstea este în optimi la WTA Miami! Meci fantastic făcut de prima rachetă a României

Sorana Cîrstea / Profimedia

Sorana Cîrstea și-a continuat sâmbătă seară parcursul senzațional de la WTA Miami, acolo unde a obținut o calificare la pas în faza optimilor de finală.

Cea mai bine clasată jucătoare a României a eliminat-o în turul al treilea pe Elise Mertens (19 WTA), cap de serie numărul 21 la turneul de la Miami.

Sorana Cîrstea a eliminat-o pe Elise Mertens la Miami

La ultimul sezon din carieră în tenisul profesionist, Sorana Cîrstea are un parcurs de senzație la turneul WTA de la Miami, acolo unde s-a calificat în faza optimilor.

Clasată pe locul 35 în ierarhia WTA, sportiva noastră a învins-o în două seturi pe Elise Mertens (19 WTA), scor 6-3, 6-2, la capătul unui meci ce a durat o oră și 18 minute.

Pentru prezența în faza optimilor de finală, Sorana va primi o mică avere. Calificarea mai departe i-a asigurat româncei un cec în valoare de $105,720.

Reacţia unei turiste din Thailanda, care vede pentru prima dată "tunelul iubirii" din Timişoara
„Dacă-mi dădeam drumul la gură…”. Adi Mihalcea a vorbit despre misterul declarației de după FCSB – UTA 1-0. Exclusiv
