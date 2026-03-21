Sorana Cîrstea este în optimi la WTA Miami! Meci fantastic făcut de prima rachetă a României

Sorana Cîrstea și-a continuat sâmbătă seară parcursul senzațional de la WTA Miami, acolo unde a obținut o calificare la pas în faza optimilor de finală.
Cea mai bine clasată jucătoare a României a eliminat-o în turul al treilea pe Elise Mertens (19 WTA), cap de serie numărul 21 la turneul de la Miami.
La ultimul sezon din carieră în tenisul profesionist, Sorana Cîrstea are un parcurs de senzație la turneul WTA de la Miami, acolo unde s-a calificat în faza optimilor.
Clasată pe locul 35 în ierarhia WTA, sportiva noastră a învins-o în două seturi pe Elise Mertens (19 WTA), scor 6-3, 6-2, la capătul unui meci ce a durat o oră și 18 minute.
Pentru prezența în faza optimilor de finală, Sorana va primi o mică avere. Calificarea mai departe i-a asigurat româncei un cec în valoare de $105,720.
