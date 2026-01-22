Stan Wawrinka, maraton de 4 ore şi 33 de minute şi succes ireal la Australian Open: "Trebuie să beau o bere" - Antena Sport

Închide meniul
Stan Wawrinka, maraton de 4 ore şi 33 de minute şi succes ireal la Australian Open: “Trebuie să beau o bere”

Dan Roșu Publicat: 22 ianuarie 2026, 14:59

Stan Wawrinka, în timpul unui meci - Profimedia Images

După magnifica sa victorie (4-6, 6-3, 3-6, 7-5, 7-6 [3]) împotriva lui Arthur Gea, joi, în turul al doilea al Openului Australiei, Stan Wawrinka a mărturisit în timpul interviului de pe teren că va avea nevoie de o bere pentru a-şi reveni după această bătălie de 4 ore şi 33 de minute.

În timpul celui de-al treilea set al celui de-al doilea tur al Openului Australiei dintre Stan Wawrinka şi Arthur Gea, joi, un spectator a scăpat o cutie de bere, care părea goală, pe Kia Arena. Sub privirile unui agent de securitate, elveţianul în vârstă de 40 de ani s-a aplecat, a băut câteva picături şi a înapoiat obiectul proprietarului.

Stan Wawrinka, victorie uriaşă la Australian Open

Patru ore mai târziu, jucătorul elveţian, numărul 139 mondial, a ieşit victorios din lupta sa (4-6, 6-3, 3-6, 7-5, 7-6 [3]) împotriva tânărului francez (21 de ani) şi s-a calificat în turul al treilea.

În timpul interviului de pe teren, Mats Wilander l-a întrebat cum intenţionează să se recupereze. Elveţianul a profitat de ocazie pentru a face referire la incidentul de la începutul meciului şi s-a adresat fanului în cauză. „Habar n-am, dar la început ai vărsat bere, aşa că poate o să beau una, o merit.”

În turul următor, Wawrinka va evolua cu americanul Taylor Fritz, cap de serie 9.

