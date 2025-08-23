Alexander Zverev și-a "învins demonii" înainte de US Open: "Mă simt mult mai bine!" - Antena Sport

Jucătorul german de tenis Alexander Zverev (3 ATP) a declarat că se simte “mult mai bine” înainte de US Open (24 august – 7 septembrie), ultimul turneu de Mare Şlem al anului, decât a fost la Wimbledon, unde a pierdut din primul tur şi unde afirmase că se simţea “singur şi gol”, scrie AFP.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

După eliminarea neaşteptată pe iarba londoneză în urma eşecului suferit în faţa francezului Arthur Rinderknech, când a afirmat că “niciodată nu s-a simţit atât de gol” şi că “nu mai simte nicio bucurie în nimic din ceea ce face”, Zverev a declarat vineri seara că “şi-a pus racheta deoparte şi că şi-a luat mai mult timp liber”.

Ce a spus Alexander Zverev înainte de US Open

“De atunci, am mers în vacanţă cu prietenii; nu m-am antrenat, nu am jucat tenis, m-am odihnit. De obicei, chiar şi după încheierea unui turneu, mă întorc la sală a doua zi, dar nu am mai făcut asta”, a spus germanul, menţionând, fără a intra în detalii, că “a cerut şi ajutor de la profesionişti”, notează agerpres.ro.

El a adăugat: “Simt că lucrurile merg în direcţia cea bună, sunt pe drumul cel bun”.

Alexander Zverev îl va întâlni în primul tur la US Open pe chilianul Alejandro Tabilo (126 ATP). În 2020, Zverev a fost finalist la US Open.