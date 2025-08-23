Alexander Zverev și-a "învins demonii" înainte de US Open: "Mă simt mult mai bine!" - Antena Sport

Jucătorul german de tenis Alexander Zverev (3 ATP) a declarat că se simte “mult mai bine” înainte de US Open (24 august – 7 septembrie), ultimul turneu de Mare Şlem al anului, decât a fost la Wimbledon, unde a pierdut din primul tur şi unde afirmase că se simţea “singur şi gol”, scrie AFP.
După eliminarea neaşteptată pe iarba londoneză în urma eşecului suferit în faţa francezului Arthur Rinderknech, când a afirmat că “niciodată nu s-a simţit atât de gol” şi că “nu mai simte nicio bucurie în nimic din ceea ce face”, Zverev a declarat vineri seara că “şi-a pus racheta deoparte şi că şi-a luat mai mult timp liber”.
Ce a spus Alexander Zverev înainte de US Open
“De atunci, am mers în vacanţă cu prietenii; nu m-am antrenat, nu am jucat tenis, m-am odihnit. De obicei, chiar şi după încheierea unui turneu, mă întorc la sală a doua zi, dar nu am mai făcut asta”, a spus germanul, menţionând, fără a intra în detalii, că “a cerut şi ajutor de la profesionişti”, notează agerpres.ro.
El a adăugat: “Simt că lucrurile merg în direcţia cea bună, sunt pe drumul cel bun”.
Alexander Zverev îl va întâlni în primul tur la US Open pe chilianul Alejandro Tabilo (126 ATP). În 2020, Zverev a fost finalist la US Open.
Reacţia lui Carlos Alcaraz, după ce Zverev a spus că are probleme mintale
Tenismenul iberic a vorbit la rândul său despre impedimentele pe care le-a întâmpinat şi el, dar şi despre cum a reuşit să treacă peste ele.
Carlitos a recunoscut că şi el a trecut prin stările pe care le-a resimţit “Sascha”, după care a început să vorbească despre cum a reuşit să revină pe drumul cel bun şi cum a ajuns să se bucure din nou de tenis. În plus, numărul 2 mondial a declarat că vede prezenţa sa la Wimbledon drept un “dar” şi că să gândeşte constant cum să fie fericit atunci când practică “sportul alb”.
“Da, m-am simţit de multe ori la pământ pe terenul de tenis sau la turnee. Sunt foarte fericit că am găsit drumul corect din nou, cu atât de multă bucurie pe teren. După cum am zis, nu e vorba despre a câştiga sau a pierde, este despre a te distra jucând tenis, despre a te bucura că păşeşti pe teren fără să te gândeşti la rezultat.