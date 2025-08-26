Câţi bani şi câte puncte a primit Jaqueline Cristian după victoria uriaşă de la US Open 2025 - Antena Sport

Închide meniul
Câţi bani şi câte puncte a primit Jaqueline Cristian după victoria uriaşă de la US Open 2025

US Open

Câţi bani şi câte puncte a primit Jaqueline Cristian după victoria uriaşă de la US Open 2025

Publicat: 26 august 2025, 22:13

Câţi bani şi câte puncte a primit Jaqueline Cristian după victoria uriaşă de la US Open 2025

Jaqueline Cristian / Profimedia

Jaqueline Cristian s-a calificat în premieră în turul 2 de la US Open, după ce a trecut fără emoţii de Danielle Collins. Românca a defilat la New York şi s-a impus cu un categoric 6-2, 6-0, după 67 de minute.

Aceasta a fost prima victorie în faţa americancei şi prima victorie pe tabloul principal de la Flushing Meadows. În schimb, Danielle Collins, care este finalistă la Australian Open 2022, a ajuns cel mai departe până în optimile US Open, în 2023.

Jaqueline Cristian va primi 70 de puncte WTA după calificarea în turul 2 la US Open 2025

Pentru calificarea în turul al doilea, Jaqueline Cristian a obţinut 70 de puncte în clasamentul WTA. De asemenea, ea va primi şi un cec în valoare de 154.000 de dolari pentru această calificare.

Pentru un loc în turul 3 de la US Open, românca va juca împotriva câştigătoarei partidei dintre Ashlyn Krueger (38 WTA) şi fosta câştigătoare de la Australian Open, Sofa Kenin (27 WTA):

“Mă aşteptam la un meci greu. Ea este o jucătoare grozavă, luptă până la sfârşit de fiecare dată. Am încercat să mă concentrez pe mine, să fiu agresivă şi solidă. Să încerc să lupt pentru fiecare punct. Evident, nu era la nivelul ei cel mai bun. Ultima oară când am jucat cu ea, venea după ce a câştigat mai multe turnee.

Ştiu că are probleme şi cu spatele şi nu a fost uşor pentru ea. I-am spus că îi doresc numai bine, să se recupereze. Dar sunt foarte fericită cu meciul meu şi cu atmosfera de aici. Sunt mulţi români, am auzit mulţi români. Sunt fericită şi mândră. Vă aştept şi în turul al doilea.

Eu şi echipa mea facem o treabă bună. Sunt mândra de munca pe care o depunem. Uneori antrenorul are probleme cu mine, dar ne îmbunătăţim (n.r. râde). Încerc să fiu o jucătoare bună.

E prima mea victorie pe tabloul principal de la US Open. Sunt foarte fericită şi este un boost de încredere. Încerc să mă pregătesc şi să fiu şi mai bună în turul următor”, a declarat Jaqueline Cristian, la eurosport.ro.

