Câţi bani şi câte puncte a primit Jaqueline Cristian după victoria uriaşă de la US Open 2025 - Antena Sport

Jaqueline Cristian s-a calificat în premieră în turul 2 de la US Open, după ce a trecut fără emoţii de Danielle Collins. Românca a defilat la New York şi s-a impus cu un categoric 6-2, 6-0, după 67 de minute.

Aceasta a fost prima victorie în faţa americancei şi prima victorie pe tabloul principal de la Flushing Meadows. În schimb, Danielle Collins, care este finalistă la Australian Open 2022, a ajuns cel mai departe până în optimile US Open, în 2023.

Jaqueline Cristian va primi 70 de puncte WTA după calificarea în turul 2 la US Open 2025

Pentru calificarea în turul al doilea, Jaqueline Cristian a obţinut 70 de puncte în clasamentul WTA. De asemenea, ea va primi şi un cec în valoare de 154.000 de dolari pentru această calificare.

Pentru un loc în turul 3 de la US Open, românca va juca împotriva câştigătoarei partidei dintre Ashlyn Krueger (38 WTA) şi fosta câştigătoare de la Australian Open, Sofa Kenin (27 WTA):

“Mă aşteptam la un meci greu. Ea este o jucătoare grozavă, luptă până la sfârşit de fiecare dată. Am încercat să mă concentrez pe mine, să fiu agresivă şi solidă. Să încerc să lupt pentru fiecare punct. Evident, nu era la nivelul ei cel mai bun. Ultima oară când am jucat cu ea, venea după ce a câştigat mai multe turnee.