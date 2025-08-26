Jaqueline Cristian și Sorana Cîrstea debutează azi la US Open 2025 (LIVE SCORE). La ce oră joacă româncele - Antena Sport

Închide meniul
Andrei Nicolae Publicat: 26 august 2025, 16:21

Jaqueline Cristian - Sorana Cîrstea / Colaj Profimedia

România mai are două reprezentante pe tabloul principal de la US Open, după ce Gabriela Ruse a fost luni eliminată de către Daria Kasatkina. Jaqueline Cristian și Sorana Cîrstea vor juca astăzi, sâmbătă, în primul tur de la Flushing Meadows, iar șansele lor de calificare sunt destul de diferite.

Jucătoarea de 27 de ani va da peste Danielle Collins la debutul de la ultimul Grand Slam al anului, în timp ce noua campioană de la Cleveland o va întâlni pe Solana Sierra.

Jaqueline Cristian și Sorana Cîrstea joacă azi la US Open (LIVE SCORE)

Turneul de la US Open continuă cu cea de-a treia zi de concurs, iar două românce vor intra și ele în acțiune. Jaqueline Cristian (27 de ani, locul 50 WTA) şi Sorana Cîrstea (35 de ani, locul 71 WTA) joacă astăzi în primul tur de la Flushing Meadows, după ce luni Gabriela Ruse a fost eliminată de Daria Kasatkina.

Cristian va debuta pe terenul cu numărul 17 de la New York în fața uneia dintre favoritele publicului, Danielle Collins (61 WTA). Meciul celor două va fi al doilea de pe “Stadium 17” și începe după ora 20:00, odată cu încheierea partidei dintre Marton Fucsovics și Denis Shapovalov.

Cele două s-au mai întâlnit o singură dată, la Madrid 2024, atunci când sportiva din SUA s-a impus în trei seturi. Misiunea româncei se anunță una destul de dificilă, ținând cont de trecutul americancei, care s-a clasat pe locul 7 WTA în cea mai bună perioadă a cariere.

De cealaltă parte, Sorana Cîrstea va evolua în fața Solanei Sierra (74 WTA) în al treilea meci de pe terenul 6. Partida va avea loc după ora 23:30, iar românca vine cu un moral bun după triumful de la Cleveland, astfel că e favorită înainte de meci.

