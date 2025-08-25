Daniil Medvedev, după circul făcut la US Open 2025: "A fost un moment amuzant. Am vrut să fac mai rău" - Antena Sport

Daniil Medvedev a reuşit să se afle în centrul atenţiei şi la ediţia din acest an a turneului de la US Open, ultimul Grand Slam al anului. Campionul din 2021 a fost eliminat de Benjamin Bonzi, la capătul unui meci de cinci seturi.

Francezul a câştigat partida cu 6-3, 7-5, 6-7(5), 0-6, 6-4, la capătul a 3 ore şi 46 de minute de joc. Pe finalul setului al treilea, Daniil Medvedev a fost în centrul atenţiei.

Daniil Medvedev, explicaţii după scandalul de la US Open 2025

La minge de meci pentru Bonzi, francezul se afla la al doilea serviciu, moment în care un fotograf s-a mişcat la marginea terenului. Arbitrul de scaun a decis reluarea punctului, adică Bonzi beneficia din nou de primul serviciu, lucru care l-a scos din sărite pe Daniil Medvedev, în condiţiile în care vorbeam despre o minge de meci.

La conferinţa de presă, rusul a vorbit despre scenele incredibile de la Flushing Meadows şi spune că nu fotograful l-a scos din sărite:

“Nu fotograful m-a supărat, nu a fost nimic special. De fiecare dată când se aude ceva din tribune, mai ales între serve, niciodată nu se repetă punctul. Mă rog, până la urmă, asta m-a ajutat să revin. Nu am fost supărat din cauza fotografului, nici vorbă. Am fost supărat din cauza deciziei.