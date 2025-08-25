Daniil Medvedev, după circul făcut la US Open 2025: "A fost un moment amuzant. Am vrut să fac mai rău" - Antena Sport

Închide meniul
Daniil Medvedev, după circul făcut la US Open 2025: “A fost un moment amuzant. Am vrut să fac mai rău”

25 august 2025

Daniil Medvedev rupe o rachetă / Profimedia

Daniil Medvedev a reuşit să se afle în centrul atenţiei şi la ediţia din acest an a turneului de la US Open, ultimul Grand Slam al anului. Campionul din 2021 a fost eliminat de Benjamin Bonzi, la capătul unui meci de cinci seturi.

Francezul a câştigat partida cu 6-3, 7-5, 6-7(5), 0-6, 6-4, la capătul a 3 ore şi 46 de minute de joc. Pe finalul setului al treilea, Daniil Medvedev a fost în centrul atenţiei.

Daniil Medvedev, explicaţii după scandalul de la US Open 2025

La minge de meci pentru Bonzi, francezul se afla la al doilea serviciu, moment în care un fotograf s-a mişcat la marginea terenului. Arbitrul de scaun a decis reluarea punctului, adică Bonzi beneficia din nou de primul serviciu, lucru care l-a scos din sărite pe Daniil Medvedev, în condiţiile în care vorbeam despre o minge de meci.

La conferinţa de presă, rusul a vorbit despre scenele incredibile de la Flushing Meadows şi spune că nu fotograful l-a scos din sărite:

“Nu fotograful m-a supărat, nu a fost nimic special. De fiecare dată când se aude ceva din tribune, mai ales între serve, niciodată nu se repetă punctul. Mă rog, până la urmă, asta m-a ajutat să revin. Nu am fost supărat din cauza fotografului, nici vorbă. Am fost supărat din cauza deciziei.

Am vrut să fac mai rău, dar nu am putut pentru că sunt reguli şi ne aflam pe terenul de tenis. Mi-am exprimat nemulţumirea cu acea decizie şi publicul a făcut ce a făcut fără ca eu să mă implic prea mult”, a declarat Daniil Medvedev, citat de puntodebreak.com.

Daniil Medvedev, eliminat din primul tur de la US Open 2025

În timp ce se îndrepta spre o victorie în trei seturi, francezul a fost oprit în elan la prima sa minge de meci, la 5-4, avantaj în setul al treilea. Bonzi a ratat primul său serviciu, dar arbitrul de scaun i-a acordat imediat un altul din cauza unui fotograf. Acesta s-a plimbat pe teren, iar arbitrul de scaun a considerat că punctul trebuie reluat.

Medvedev s-a revoltat şi s-a plâns de decizia arbitrului. Rusul a oferit apoi scene rar văzute pe un teren de tenis, după ce a provocat publicul să facă şi mai multă gălăgie. Strategia lui Medvedev a dat roade, deoarece a trimis setul la tie-break, pe care l-a şi câştigat.

Bonzi a pierdut apoi setul al patrulea cu 0-6, în timpul căruia a fost masat de mai multe ori la piciorul drept.

Jucătorul în vârstă de 29 de ani a câştigat setul decisiv cu mult curaj, recuperând de două ori un break şi impunându-se după 3 ore şi 45 de minute de luptă. Antrenat de curând de compatriotul său Nicolas Mahut, francezul va juca în turul al doilea împotriva americanului Marcos Giron (locul 55), care a ieşit şi el victorios dintr-un meci în cinci seturi împotriva argentinianului Mariano Navone (locul 78).

Medvedev încheie cele patru turnee de Grand Slam disputate în 2025 cu un bilanţ modest de o singură victorie, în primul tur al Openului Australiei.

