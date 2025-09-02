Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Jannik Sinner a "defilat" la US Open și e în sferturi. Bornă remarcabilă pentru tenisul italian - Antena Sport

Home | Tenis | US Open | Jannik Sinner a “defilat” la US Open și e în sferturi. Bornă remarcabilă pentru tenisul italian

Jannik Sinner a “defilat” la US Open și e în sferturi. Bornă remarcabilă pentru tenisul italian

Andrei Nicolae Publicat: 2 septembrie 2025, 8:43

Comentarii
Jannik Sinner a defilat la US Open și e în sferturi. Bornă remarcabilă pentru tenisul italian

Jannik Sinner, la US Open 2025 / Profimedia

Numărul 1 mondial Jannik Sinner, deţinătorul titlului, l-a învins pe kazahul Alexander Bublik şi s-a calificat în sferturi la US Open.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Pe terenul Arthur Ashe, italianul a câştigat cu 6-1, 6-1, 6-1 într-o oră şi 21 de minute împotriva kazahului (locul 24 ATP) care îl eliminase în turul al doilea al turneului de la Halle, pe iarbă, în iunie.

Sinner, duel cu Musetti în sferturile US Open

În sferturile de finală, el îl va înfrunta pe compatriotul său Lorenzo Musetti, favorit numărul 10. Câştigător de patru ori al turneelor de Grand Slam, Sinner a obţinut a 25-a victorie consecutivă în turneele majore disputate pe teren dur. Nu a mai fost învins pe această suprafaţă în Grand Slam de la US Open 2023.

Sinner se alătură în sferturile de finală marelui său rival Carlos Alcaraz (nr. 2), calificat duminică. Italianul trebuie să obţină un rezultat mai bun decât adversarul său la New York pentru a-şi păstra locul de nr. 1 mondial.

Alăturându-se compatriotului său, Musetti, în sferturile de finală, Sinner a scris încă o pagină în istoria tenisului din ţara sa. Înainte de 2025, Italia nu mai trimisese niciodată doi reprezentanţi printre cei mai buni opt jucători ai fiecărui Grand Slam al sezonului, potrivit news.ro.

Reclamă
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Ce pronostic dai pentru România - Canada?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Reclamă
Sfidare la primării, în plină criză: angajaţi trimişi la Miami pentru a învăţa să "combată sărăcia"
Observator
Sfidare la primării, în plină criză: angajaţi trimişi la Miami pentru a învăţa să "combată sărăcia"
Șase zodii care trec prin transformări majore în viața personală. Devin favoritele astrelor în perioada următoare
Fanatik.ro
Șase zodii care trec prin transformări majore în viața personală. Devin favoritele astrelor în perioada următoare
8:36
Jucătorul cedat de Interul lui Cristi Chivu în ultima zi de mercato
8:36
“Lasă că-l sun pe Gigi Becali”. Sebastian Colțescu a ironizat-o pe FCSB după egalul cu CFR Cluj
8:16
Singura condiţie pe care o pune Dorinel Munteanu pentru o revenire spectaculoasă
8:08
Florin Tănase a vorbit despre adversarii FCSB-ului din grupa Europa League. Echipele remarcate
1:30
Florinel Coman a revenit! Românul, pasă de gol la primul meci ca titular al sezonului
0:32
EXCLUSIVAlex Mitriţă, uimit de ce a găsit în China: “Chiar nu mă aşteptam”
Vezi toate știrile
1 Gigi Becali a găsit fundaș central pentru FCSB. Transfer de ultim moment anunțat: „Îi dau bani să vină gratis” 2 Ianis Hagi şi-a decis viitorul! Echipa cu care va semna dacă nu apare o ofertă dintr-un campionat de top 3 Harry Kane a anunţat conducerea lui Bayern Munchen că vrea să plece! Echipa de top cu care poate semna 4 Dinamo vrea să transfere un fost jucător al FCSB-ului. Reacția lui Andrei Nicolescu: „Am discutat cu tatăl ui” 5 Două oferte din Top 5 puse pe masă pentru Louis Munteanu. Răspunsul dat fără ezitare de Ioan Varga 6 EXCLUSIVRăsturnare de situaţie în cazul lui Daniel Bîrligea! Decizia luată de staff-ul naţionalei
Citește și
Cele mai citite
Anca Surdu, detalii în premieră despre relaţia cu Denis Alibec. Cum a putut să comenteze declaraţiile lui Gigi BecaliAnca Surdu, detalii în premieră despre relaţia cu Denis Alibec. Cum a putut să comenteze declaraţiile lui Gigi Becali
Alex Musi a fost în tribune la FCSB – Aberdeen 3-0! Gestul pe care l-a făcut Gigi Becali atunci când l-a văzutAlex Musi a fost în tribune la FCSB – Aberdeen 3-0! Gestul pe care l-a făcut Gigi Becali atunci când l-a văzut
Varga i-a dat răspunsul lui Becali, după ce patronul FCSB-ului a oferit 4 milioane de euro pentru Louis MunteanuVarga i-a dat răspunsul lui Becali, după ce patronul FCSB-ului a oferit 4 milioane de euro pentru Louis Munteanu
Scoţienii care au ajuns în Bucureşti au fost şocaţi! Ce i-a uimit: “Uitați-vă numai la ea!”Scoţienii care au ajuns în Bucureşti au fost şocaţi! Ce i-a uimit: “Uitați-vă numai la ea!”