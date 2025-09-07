Aryna Sabalenka, campioană la US Open 2025. Victorie în două seturi în finala cu Amanda Anisimova - Antena Sport

Închide meniul
Aryna Sabalenka, campioană la US Open 2025. Victorie în două seturi în finala cu Amanda Anisimova

Publicat: 7 septembrie 2025, 1:08

Aryna Sabalenka, campioană la US Open 2025/ Profimedia

Aryna Sabalenka e campioana de la US Open 2025. Liderul mondial a învins-o pe Amanda Anisimova în minimum de seturi, scor 6-3, 7-6.

Finala de la Flushing Meadows a durat o oră și 36 de minute. Aryna Sabalenka și-a trecut în palmares al doilea titlu la US Open, după cel cucerit anul trecut, când a învins-o în ultimul act pe Qinwen Zheng.

În primul set al finalei, cele două jucătoare au făcut cinci break-uri. La scorul de 5-3, Aryna Sabalenka și-a făcut serviciul și a câștigat prima manșă a finalei.

În setul secund, Aryna Sabalenka s-a desprins la scorul de 5-3. Amanda Anisimova a avut o revenire superbă și a dus scorul la 6-5, în favoarea ei. S-a ajuns însă la tie-break, unde liderul WTA s-a impus fără emoții, scor 7-3.

Aryna Sabalenka a ajuns la patru trofee de Grand Slam cucerite în întreaga carieră. Bielorusa a triumfat de două ori la Australian Open, în 2023 și în 2024, și de două ori la US Open, în 2024 și în 2025. În acest an, ea a mai bifat finale la Australian Open (pierdută cu Maddison Keys) și la Roland Garros (pierdută cu Coco Gauff).

De cealaltă parte, Amanda Anisimova a pierdut a doua finală la rând în turneele de Grand Slam. Ea a fost învinsă în ultimul act de la Wimbledon de Iga Swiatek, scor 6-0, 6-0. După eșecul suferit în fața Arynei Sabalenka, Anisimova a început să plângă în hohote pe bancă, fiind cu greu consolată.

Pentru succesul uriaș de la US Open 2025, Aryna Sabalenka va încasa suma de cinci milioane de dolari, iar Amanda Anisimova se va alege cu suma de 2,5 milioane de dolari.

Alex Musi a fost în tribune la FCSB – Aberdeen 3-0! Gestul pe care l-a făcut Gigi Becali atunci când l-a văzutAlex Musi a fost în tribune la FCSB – Aberdeen 3-0! Gestul pe care l-a făcut Gigi Becali atunci când l-a văzut