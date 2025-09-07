Aryna Sabalenka, campioană la US Open 2025. Victorie în două seturi în finala cu Amanda Anisimova - Antena Sport

Aryna Sabalenka e campioana de la US Open 2025. Liderul mondial a învins-o pe Amanda Anisimova în minimum de seturi, scor 6-3, 7-6.

Finala de la Flushing Meadows a durat o oră și 36 de minute. Aryna Sabalenka și-a trecut în palmares al doilea titlu la US Open, după cel cucerit anul trecut, când a învins-o în ultimul act pe Qinwen Zheng.

Aryna Sabalenka, campioană la US Open 2025

În primul set al finalei, cele două jucătoare au făcut cinci break-uri. La scorul de 5-3, Aryna Sabalenka și-a făcut serviciul și a câștigat prima manșă a finalei.

În setul secund, Aryna Sabalenka s-a desprins la scorul de 5-3. Amanda Anisimova a avut o revenire superbă și a dus scorul la 6-5, în favoarea ei. S-a ajuns însă la tie-break, unde liderul WTA s-a impus fără emoții, scor 7-3.

Aryna Sabalenka a ajuns la patru trofee de Grand Slam cucerite în întreaga carieră. Bielorusa a triumfat de două ori la Australian Open, în 2023 și în 2024, și de două ori la US Open, în 2024 și în 2025. În acest an, ea a mai bifat finale la Australian Open (pierdută cu Maddison Keys) și la Roland Garros (pierdută cu Coco Gauff).