Jannik Sinner, în turul 2 la US Open 2025! Ce a spus despre starea sa de sănătate - Antena Sport

Jannik Sinner, în turul 2 la US Open 2025! Ce a spus despre starea sa de sănătate

Publicat: 26 august 2025, 23:42

Jannik Sinner, în turul 2 la US Open 2025! Ce a spus despre starea sa de sănătate

Jannik Sinner / Profimedia

Liderul ATP, Jannik Sinner, s-a calificat uşor în turul al doilea al US Open, învingându-l pe cehul Vit Kopriva (numărul 89 mondial), scor 6-1, 6-1, 6-2,

La ultima sa apariţie pe circuit, în finala Masters 1000 de la Cincinnati, acum o săptămână, italianul părea epuizat, fiind nevoit să abandoneze (la 5-0) în faţa celui mai important adversar al său, spaniolul Carlos Alcaraz.

Jannik Sinner, în turul 2 la US Open 2025

Potrivit acestuia, cauza ar fi un „virus” care provoacă accese de slăbiciune, de care s-au plâns şi alţi jucători prezenţi în Ohio. Vineri, Sinner a declarat că se simte mai bine, dar nu este încă 100%.

Cu excepţia unei uşoare scăderi de ritm la sfârşitul setului al treilea, Sinner a trecut fără probleme de primul său meci din cadrul turneului de la New York, marţi.

„Sunt foarte fericit că sunt din nou sănătos”, a declarat el după această primă victorie. „Sunt foarte mulţumit de performanţa mea de astăzi”, a spus Sinner după ce a stat pe teren o oră şi 38 de minute.

Principalul său rival, Carlos Alcaraz, se calificase deja, cu o zi înainte, în turul al doilea.

Jaqueline Cristian va primi 70 de puncte WTA după calificarea în turul 2 la US Open 2025

Jaqueline Cristian s-a calificat în premieră în turul 2 de la US Open, după ce a trecut fără emoţii de Danielle Collins. Românca a defilat la New York şi s-a impus cu un categoric 6-2, 6-0, după 67 de minute.

Aceasta a fost prima victorie în faţa americancei şi prima victorie pe tabloul principal de la Flushing Meadows. În schimb, Danielle Collins, care este finalistă la Australian Open 2022, a ajuns cel mai departe până în optimile US Open, în 2023.

Pentru calificarea în turul al doilea, Jaqueline Cristian a obţinut 70 de puncte în clasamentul WTA. De asemenea, ea va primi şi un cec în valoare de 154.000 de dolari pentru această calificare.

Pentru un loc în turul 3 de la US Open, românca va juca împotriva câştigătoarei partidei dintre Ashlyn Krueger (38 WTA) şi fosta câştigătoare de la Australian Open, Sofa Kenin (27 WTA).

