Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Victorie pentru Coco Gauff la Turneul Campioanelor! Americanca încă speră la calificarea în semifinale - Antena Sport

Home | Tenis | Victorie pentru Coco Gauff la Turneul Campioanelor! Americanca încă speră la calificarea în semifinale

Victorie pentru Coco Gauff la Turneul Campioanelor! Americanca încă speră la calificarea în semifinale

Daniel Işvanca Publicat: 4 noiembrie 2025, 17:40

Comentarii
Victorie pentru Coco Gauff la Turneul Campioanelor! Americanca încă speră la calificarea în semifinale

Coco Gauff la Turneul Campioanelor / Getty Images

Coco Gauff rămâne cu șanse reale pentru calificarea în semifinalele Turneului Campioanelor, după ce marți a reușit să bifeze primul succes în cadrul competiției din Arabia Saudită.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Sportiva din Statele Unite ale Americii a trecut de Jasmine Paolini, la capătul unui meci destul de lejer pentru jucătoarea de culoare, clasată pe locul 3 în ierarhia mondială.

Coco Gauff, victorie cu Jasmine Paolini la Turneul Campioanelor

Coco Gauff a făcut un pas către calificarea în faza semifinalelor la Turneul Campioanelor. După ce în runda inaugurală a grupelor a fost învinsă de conaționala Jessica Pegula, americanca a reușit prima victorie la Riad.

Clasată pe locul al treilea în ierarhia WTA, aceasta a învins-o în două seturi pe Jasmine Paolini (8 WTA), scor 6-3, 6-2, la capătul unui meci ce a durat o oră și 20 de minute.

Premii incredibile în acest an la Turneul Campioanelor

Ediția din 2025 a Turneului Campioanelor va stabili un record în istoria tenisului la ceea ce înseamnă premiile acordate! Fondul total de premiere este de 15,5 milioane de dolari.

Reclamă
Reclamă
  • bonus de participare – 340.000 dolari
  • bonus pentru fiecare victorie – 355.000 dolari
  • bonus pentru victorie în semifinale: 1.290.000 dolari
  • bonus pentru victorie în finală: 2.540.000 dolari
  • Total maxim: 5,235 milioane dolari

După tragerea la sorți care a avut loc pe 28 octombrie, cele 8 jucătoare au fost împărțite în două grupe. Grupa Stefanie Graf: Aryna Sabalenka, Cocco Gauff, Jessica Pegula, Jasmine Paolini. Grupa Serena Williams: Iga Swiatek, Amanda Anisimova, Elena Rybakina, Madison Keys. Fiecare victorie în faza grupelor aduce trei puncte în clasament.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Va reuși Daniel Pancu să o califice pe CFR Cluj în play-off?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Imagini exclusive cu accidentul dintre autobuzul STB şi tramvai. Şapte persoane rănite
Observator
Imagini exclusive cu accidentul dintre autobuzul STB şi tramvai. Şapte persoane rănite
Gigi Becali, reacție fulger după ce FCSB a pierdut marca definitiv în procesul cu Steaua! Exclusiv
Fanatik.ro
Gigi Becali, reacție fulger după ce FCSB a pierdut marca definitiv în procesul cu Steaua! Exclusiv
19:45
LIVE SCORESlavia Praga – Arsenal şi Napoli – Frankfurt se joacă ACUM. Liverpool – Real Madrid, la 22:00, cu Istvan Kovacs arbitru
19:45
Avocatul FCSB-ului, reacție furibundă după ce ÎCCJ a respins recursul privind marca Steaua
19:42
“Am îmbătrânit 10 ani” Dioszegi a dat verdictul despre FCSB, după ce echipa lui a urcat pe loc de play-off!
19:02
Gigi Becali, reacție bizară după ce ÎCCJ a respins recursul privind marca Steaua
18:37
BREAKING NEWSLovitură pentru Gigi Becali! ÎCCJ s-a pronunțat, iar Florin Talpan este în al nouălea cer
18:30
Aryna Sabalenka îl va înfrunta pe Nick Kyrgios în „Bătălia sexelor”
Vezi toate știrile
1 Ilie Dumitrescu: “Dumnezeu să-l odihnească!” Prima reacţie după ce a murit o legendă a Stelei 2 “Se desființează echipa!” Decizie şoc în fotbalul românesc: Constantin Budescu și-a reziliat contractul 3 Neluțu Varga, răspuns ferm pentru Gigi Becali despre transferurile lui Louis Munteanu și Emerllahu la FCSB 4 Cutremur în gimnastică! O româncă e direct implicată: abuz sexual și violență! S-a cerut închisoare! 5 Alertă în Gruia! S-a cerut intrarea CFR-ului în insolvență 6 Adevărul despre demisia lui Mirel Rădoi. Mihai Rotaru: “Şi am încheiat”
Citește și
Cele mai citite
Marea companie din România a fost cumpărată de miliardarul ucrainean Rinat AhmetovMarea companie din România a fost cumpărată de miliardarul ucrainean Rinat Ahmetov
Ilie Dumitrescu: “Dumnezeu să-l odihnească!” Prima reacţie după ce a murit o legendă a SteleiIlie Dumitrescu: “Dumnezeu să-l odihnească!” Prima reacţie după ce a murit o legendă a Stelei
Reacţia lui PSV, după ce Dennis Man a făcut un nou meci de senzaţie în EredivisieReacţia lui PSV, după ce Dennis Man a făcut un nou meci de senzaţie în Eredivisie
Soţia lui Laurenţiu Popescu a explicat de ce a plâns la autogol: “O perioadă destul de grea pentru noi”Soţia lui Laurenţiu Popescu a explicat de ce a plâns la autogol: “O perioadă destul de grea pentru noi”