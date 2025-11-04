Victorie pentru Coco Gauff la Turneul Campioanelor! Americanca încă speră la calificarea în semifinale - Antena Sport

Coco Gauff rămâne cu șanse reale pentru calificarea în semifinalele Turneului Campioanelor, după ce marți a reușit să bifeze primul succes în cadrul competiției din Arabia Saudită.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Sportiva din Statele Unite ale Americii a trecut de Jasmine Paolini, la capătul unui meci destul de lejer pentru jucătoarea de culoare, clasată pe locul 3 în ierarhia mondială.

Coco Gauff, victorie cu Jasmine Paolini la Turneul Campioanelor

Coco Gauff a făcut un pas către calificarea în faza semifinalelor la Turneul Campioanelor. După ce în runda inaugurală a grupelor a fost învinsă de conaționala Jessica Pegula, americanca a reușit prima victorie la Riad.

Clasată pe locul al treilea în ierarhia WTA, aceasta a învins-o în două seturi pe Jasmine Paolini (8 WTA), scor 6-3, 6-2, la capătul unui meci ce a durat o oră și 20 de minute.

Premii incredibile în acest an la Turneul Campioanelor Ediția din 2025 a Turneului Campioanelor va stabili un record în istoria tenisului la ceea ce înseamnă premiile acordate! Fondul total de premiere este de 15,5 milioane de dolari.