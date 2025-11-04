Victorie pentru Coco Gauff la Turneul Campioanelor! Americanca încă speră la calificarea în semifinale - Antena Sport

Coco Gauff rămâne cu șanse reale pentru calificarea în semifinalele Turneului Campioanelor, după ce marți a reușit să bifeze primul succes în cadrul competiției din Arabia Saudită.
Sportiva din Statele Unite ale Americii a trecut de Jasmine Paolini, la capătul unui meci destul de lejer pentru jucătoarea de culoare, clasată pe locul 3 în ierarhia mondială.
Coco Gauff, victorie cu Jasmine Paolini la Turneul Campioanelor
Coco Gauff a făcut un pas către calificarea în faza semifinalelor la Turneul Campioanelor. După ce în runda inaugurală a grupelor a fost învinsă de conaționala Jessica Pegula, americanca a reușit prima victorie la Riad.
Clasată pe locul al treilea în ierarhia WTA, aceasta a învins-o în două seturi pe Jasmine Paolini (8 WTA), scor 6-3, 6-2, la capătul unui meci ce a durat o oră și 20 de minute.
Premii incredibile în acest an la Turneul Campioanelor
Ediția din 2025 a Turneului Campioanelor va stabili un record în istoria tenisului la ceea ce înseamnă premiile acordate! Fondul total de premiere este de 15,5 milioane de dolari.
- bonus de participare – 340.000 dolari
- bonus pentru fiecare victorie – 355.000 dolari
- bonus pentru victorie în semifinale: 1.290.000 dolari
- bonus pentru victorie în finală: 2.540.000 dolari
- Total maxim: 5,235 milioane dolari
După tragerea la sorți care a avut loc pe 28 octombrie, cele 8 jucătoare au fost împărțite în două grupe. Grupa Stefanie Graf: Aryna Sabalenka, Cocco Gauff, Jessica Pegula, Jasmine Paolini. Grupa Serena Williams: Iga Swiatek, Amanda Anisimova, Elena Rybakina, Madison Keys. Fiecare victorie în faza grupelor aduce trei puncte în clasament.
