Amanda Anisimova, victorie în duelul american de la Turneul Campioanelor. Clasamentul după două etape - Antena Sport

Amanda Anisimova a obținut o victorie în cel de-al doilea meci disputat la Turneul Campioanelor. Sportiva din Statele Unite ale Americii a trecut de conaționala Madison Keys, care a înregistrat al doilea eșec de la această competiție.
Lupta este una strânsă în grupa ”Serena Williams” pentru calificarea mai departe. Pe învingătoarea din acest duel o va aștepta Iga Swiatek, în timp ce Keys va da piept cu Rybakina.
Amanda Anisimova, victorie în trei seturi cu Madison Keys
Amanda Anisimova a câștigat al doilea meci al zilei la Turneul Campioanelor. Clasată pe locul patru în ierarhia mondială, aceasta a învins-o pe conaționala Madison Keys, ocupanta locului 7 WTA.
Anisimova s-a impus în trei seturi, scor 4-6, 6-3, 6-2, la capătul unui meci ce a durat o oră și 45 de minute.
Grupa Serena Williams, clasament
1. Elena Rybakina 2 puncte
2. Iga Swiatek 1 punct
3. Amanda Anisimova 1 punct
4. Madison Keys 0 puncte.
Premii incredibile în acest an la Turneul Campioanelor
Ediția din 2025 a Turneului Campioanelor va stabili un record în istoria tenisului la ceea ce înseamnă premiile acordate! Fondul total de premiere este de 15,5 milioane de dolari.
- bonus de participare – 340.000 dolari
- bonus pentru fiecare victorie – 355.000 dolari
- bonus pentru victorie în semifinale: 1.290.000 dolari
- bonus pentru victorie în finală: 2.540.000 dolari
- Total maxim: 5,235 milioane dolari
După tragerea la sorți care a avut loc pe 28 octombrie, cele 8 jucătoare au fost împărțite în două grupe. Grupa Stefanie Graf: Aryna Sabalenka, Cocco Gauff, Jessica Pegula, Jasmine Paolini. Grupa Serena Williams: Iga Swiatek, Amanda Anisimova, Elena Rybakina, Madison Keys. Fiecare victorie în faza grupelor aduce trei puncte în clasament.
- A venit anunțul! Ce se întâmplă cu participarea lui Novak Djokovic la Turneul Campionilor
- Surpriză la Turneul Campioanelor! Iga Swiatek, înfrângere după ce a câștigat primul set
- Jannik Sinner a revenit pe locul 1 ATP! Cum arată duelul pentru ultimul loc de la Turneul Campionilor
- „Te întorci în circuit?” Simona Halep a dat răspunsul direct de la Turneul Campioanelor
- Jannik Sinner, campionul Mastersului de la Paris! Italianul revine pe locul 1 mondial