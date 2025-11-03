Amanda Anisimova, victorie în duelul american de la Turneul Campioanelor. Clasamentul după două etape - Antena Sport

Amanda Anisimova a obținut o victorie în cel de-al doilea meci disputat la Turneul Campioanelor. Sportiva din Statele Unite ale Americii a trecut de conaționala Madison Keys, care a înregistrat al doilea eșec de la această competiție.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Lupta este una strânsă în grupa ”Serena Williams” pentru calificarea mai departe. Pe învingătoarea din acest duel o va aștepta Iga Swiatek, în timp ce Keys va da piept cu Rybakina.

Amanda Anisimova, victorie în trei seturi cu Madison Keys

Amanda Anisimova a câștigat al doilea meci al zilei la Turneul Campioanelor. Clasată pe locul patru în ierarhia mondială, aceasta a învins-o pe conaționala Madison Keys, ocupanta locului 7 WTA.

Anisimova s-a impus în trei seturi, scor 4-6, 6-3, 6-2, la capătul unui meci ce a durat o oră și 45 de minute.

Grupa Serena Williams, clasament

1. Elena Rybakina 2 puncte