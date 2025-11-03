Amanda Anisimova, victorie în duelul american de la Turneul Campioanelor. Clasamentul după două etape - Antena Sport

Închide meniul
Amanda Anisimova, victorie în duelul american de la Turneul Campioanelor. Clasamentul după două etape

Daniel Işvanca Publicat: 3 noiembrie 2025, 20:35

Amanda Anisimova la Turneul Campioanelor / Getty Images

Amanda Anisimova a obținut o victorie în cel de-al doilea meci disputat la Turneul Campioanelor. Sportiva din Statele Unite ale Americii a trecut de conaționala Madison Keys, care a înregistrat al doilea eșec de la această competiție.

Lupta este una strânsă în grupa ”Serena Williams” pentru calificarea mai departe. Pe învingătoarea din acest duel o va aștepta Iga Swiatek, în timp ce Keys va da piept cu Rybakina.

Amanda Anisimova, victorie în trei seturi cu Madison Keys

Amanda Anisimova a câștigat al doilea meci al zilei la Turneul Campioanelor. Clasată pe locul patru în ierarhia mondială, aceasta a învins-o pe conaționala Madison Keys, ocupanta locului 7 WTA.

Anisimova s-a impus în trei seturi, scor 4-6, 6-3, 6-2, la capătul unui meci ce a durat o oră și 45 de minute.

Grupa Serena Williams, clasament

1. Elena Rybakina 2 puncte

2. Iga Swiatek 1 punct

3. Amanda Anisimova 1 punct

4. Madison Keys 0 puncte.

Premii incredibile în acest an la Turneul Campioanelor

Ediția din 2025 a Turneului Campioanelor va stabili un record în istoria tenisului la ceea ce înseamnă premiile acordate! Fondul total de premiere este de 15,5 milioane de dolari.

  • bonus de participare – 340.000 dolari
  • bonus pentru fiecare victorie – 355.000 dolari
  • bonus pentru victorie în semifinale: 1.290.000 dolari
  • bonus pentru victorie în finală: 2.540.000 dolari
  • Total maxim: 5,235 milioane dolari

După tragerea la sorți care a avut loc pe 28 octombrie, cele 8 jucătoare au fost împărțite în două grupe. Grupa Stefanie Graf: Aryna Sabalenka, Cocco Gauff, Jessica Pegula, Jasmine Paolini. Grupa Serena Williams: Iga Swiatek, Amanda Anisimova, Elena Rybakina, Madison Keys. Fiecare victorie în faza grupelor aduce trei puncte în clasament.

Citește și:
Black Friday 2025. Oferte de 1 leu kW/h şi reducere de 100 de lei la prima factură la energie
Observator
Black Friday 2025. Oferte de 1 leu kW/h şi reducere de 100 de lei la prima factură la energie
