Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Gabriela Ruse, OUT de la Beijing în turul 2. Românca, eliminată de favorita 16 a competiției - Antena Sport

Home | Tenis | WTA | Gabriela Ruse, OUT de la Beijing în turul 2. Românca, eliminată de favorita 16 a competiției

Gabriela Ruse, OUT de la Beijing în turul 2. Românca, eliminată de favorita 16 a competiției

Andrei Nicolae Publicat: 27 septembrie 2025, 10:10

Comentarii
Gabriela Ruse, OUT de la Beijing în turul 2. Românca, eliminată de favorita 16 a competiției

Gabriela Ruse, în timpul unui meci / Profimedia

Gabriela Ruse (98 WTA) a fost eliminată sâmbătă, în runda a doua a turneului WTA 1000 de la Beijing (China), dotat cu premii totale de 8.963.700 de dolari, după ce a cedat în două seturi, 6-3, 7-6 (7/0), în faţa americancei Emma Navarro (17 WTA, favorită nr. 16).

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Navarro s-a impus după o partidă de două ore şi cinci minute, în care a reuşit doi aşi şi a făcut trei duble greşeli, Ruse comiţând patru duble greşeli, fără a izbuti vreun as.

Ruse se oprește în turul 2 la Beijing

Emma Navarro conduce acum cu 2-0 în întâlnirile directe cu Ruse, confruntarea anterioară fiind cea de anul trecut, din semifinale, la Paris (WTA 125).

Americanca o va avea ca adversară în runda următoare pe învingătoarea din partida care le pune față în față pe rusoaica Liudmila Samsonova (Rusia, 21 WTA, favorită nr. 19) şi Lois Boisson (Franţa, 41 WTA), potrivit agerpres.ro.

Vineri, şi Sorana Cîrstea (64 WTA) a fost eliminată în turul al doilea al competiţiei feminine din capitala Chinei, după ce s-a înclinat în două seturi, 6-2, 6-3, în faţa cehoaicei Karolina Muchova (15 WTA, favorită nr. 13), în timp ce Jaqueline Cristian (42 WTA) a fost eliminată chiar din primul tur pierzând uşor, în două seturi, 6-4, 6-0, în faţa jucătoarei din Spania, Jessica Bouzas (48 WTA).

Reclamă
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Trebuia convocat Ianis Hagi pe lista preliminară a stranierilor pentru dubla cu Moldova şi Austria?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Statul care oferă 1.000 de dolari fiecărui locuitor. Suma este una dintre cele mai mici din ultimii 20 de ani
Observator
Statul care oferă 1.000 de dolari fiecărui locuitor. Suma este una dintre cele mai mici din ultimii 20 de ani
La 35 de ani, Sorana Cîrstea e mai fericită ca niciodată. A scris doar 3 cuvinte pentru fiul miliardarului român
Fanatik.ro
La 35 de ani, Sorana Cîrstea e mai fericită ca niciodată. A scris doar 3 cuvinte pentru fiul miliardarului român
11:45
Jose Mourinho nu s-a abținut: “Nu e Benfica pe care ne-o dorim”. Cuvintele pe care l-a repetat obsesiv
11:39
Un jucător de la Dinamo, propus la naţionala României de o legendă a Craiovei: “Nu avem la nivelul lui”
11:03
Antrenorul lui PSV a vorbit despre forma modestă lui Dennis Man: “Nu cred că e ciudat”
10:15
O nouă medalie pentru România la Mondialele de canotaj. Argint pentru barca feminină de 8+1 rame
10:10
VideoDenis Popescu primeşte mult ajutor din partea telefonului la antrenamente
10:02
Mirel Rădoi i-a făcut praf pe dinamovişti: “Nu aţi fost în stare să ne bateţi 11 contra 10! Încep să se teamă”
Vezi toate știrile
1 FotoDoliu în presa din România! A murit cunoscuta jurnalistă Ioana Popescu 2 UPDATEScandal după fluierul de final al derby-ului Universitatea Craiova – Dinamo 2-2! Jucătorii au sărit la bătaie 3 “Vin să ia salariile unor români”! Jucătorii lui Dinamo, făcuţi praf de Rădoi! A criticat şi arbitrajul 4 Marius Avram a dat verdictul la cea mai controversată fază din Craiova – Dinamo: „Se vede clar că asta a vrut” 5 Banner-ul cu care fanii lui Dinamo i-au “provocat” pe cei ai Universităţii Craiova la derby-ul de pe Oblemenco! 6 Gigi Becali s-a lămurit şi a anunţat schimbări la FCSB, după victoria cu Go Ahead Eagles: “E posibil să fie mai bun”
Citește și
Cele mai citite
Antonio Cassano a fost întrebat de situaţia lui Cristi Chivu şi a răbufnit: “Sunteţi nişte nemernici”Antonio Cassano a fost întrebat de situaţia lui Cristi Chivu şi a răbufnit: “Sunteţi nişte nemernici”
S-a aflat primul nume care va candida pentru șefia LPF. Cine se bate pentru postul lui Gino IorgulescuS-a aflat primul nume care va candida pentru șefia LPF. Cine se bate pentru postul lui Gino Iorgulescu
Imagini şocante! Galeriile din Craiova au sărit la bătaie la meciul România – UngariaImagini şocante! Galeriile din Craiova au sărit la bătaie la meciul România – Ungaria
Reacţia presei maghiare după incidentele şocante de la meciul România – Ungaria!Reacţia presei maghiare după incidentele şocante de la meciul România – Ungaria!