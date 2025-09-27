Gabriela Ruse, OUT de la Beijing în turul 2. Românca, eliminată de favorita 16 a competiției - Antena Sport

Gabriela Ruse (98 WTA) a fost eliminată sâmbătă, în runda a doua a turneului WTA 1000 de la Beijing (China), dotat cu premii totale de 8.963.700 de dolari, după ce a cedat în două seturi, 6-3, 7-6 (7/0), în faţa americancei Emma Navarro (17 WTA, favorită nr. 16).

Navarro s-a impus după o partidă de două ore şi cinci minute, în care a reuşit doi aşi şi a făcut trei duble greşeli, Ruse comiţând patru duble greşeli, fără a izbuti vreun as.

Ruse se oprește în turul 2 la Beijing

Emma Navarro conduce acum cu 2-0 în întâlnirile directe cu Ruse, confruntarea anterioară fiind cea de anul trecut, din semifinale, la Paris (WTA 125).

Americanca o va avea ca adversară în runda următoare pe învingătoarea din partida care le pune față în față pe rusoaica Liudmila Samsonova (Rusia, 21 WTA, favorită nr. 19) şi Lois Boisson (Franţa, 41 WTA), potrivit agerpres.ro.

Vineri, şi Sorana Cîrstea (64 WTA) a fost eliminată în turul al doilea al competiţiei feminine din capitala Chinei, după ce s-a înclinat în două seturi, 6-2, 6-3, în faţa cehoaicei Karolina Muchova (15 WTA, favorită nr. 13), în timp ce Jaqueline Cristian (42 WTA) a fost eliminată chiar din primul tur pierzând uşor, în două seturi, 6-4, 6-0, în faţa jucătoarei din Spania, Jessica Bouzas (48 WTA).