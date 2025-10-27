Jaqueline Cristian, la cea mai bună clasare din carieră după semifinalele de la Osaka - Antena Sport

Jaqueline Cristian continuă să fie jucătoarea din România cel mai bine clasată în ierarhia WTA, ea fiind pe locul 39, după o urcare de trei poziţii, cu 1.324 puncte.
Jaqueline înregistrează astfel cea mai bună clasare din carieră, după ce săptămâna trecută a ajuns până în semifinale la Osaka.
Jaqueline Cristian, la cea mai bună clasare din carieră după semifinalele de la Osaka
Sorana Cîrstea se menţine pe locul 45, cu 1.243 puncte. În Top 100 se află şi Gabriela Ruse, care a coborât un loc şi este chiar pe 100, cu 757 puncte.
Anca Todoni a coborât două locuri şi se află pe 121, cu 646 puncte, în timp ce Irina Begu a coborât de pe 123 pe 124, cu 634 puncte.
Aryna Sabalenka din Belarus este în continuare lider, cu 9.870 puncte, iar poloneza Iga Swiatek este pe 2, cu 8..195 puncte. Coco Gauff (SUA) ocupă locul 3, cu 6.563 puncte.
Top 5 este completat de americanca Amanda Anisimova, cu 5.887 puncte şi o altă americancă Jessica Pegula, cu 5.183 puncte.
La dublu, Sorana Cîrstea este cel mai bine clasată dintre românce – locul 57, în coborâre trei locuri, cu 1.514 puncte.
