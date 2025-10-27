Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Jaqueline Cristian, la cea mai bună clasare din carieră după semifinalele de la Osaka - Antena Sport

Home | Tenis | WTA | Jaqueline Cristian, la cea mai bună clasare din carieră după semifinalele de la Osaka

Jaqueline Cristian, la cea mai bună clasare din carieră după semifinalele de la Osaka

Publicat: 27 octombrie 2025, 11:40

Comentarii
Jaqueline Cristian, la cea mai bună clasare din carieră după semifinalele de la Osaka

Jaqueline Cristian, în timpul unui meci/ Profimedia

Jaqueline Cristian continuă să fie jucătoarea din România cel mai bine clasată în ierarhia WTA, ea fiind pe locul 39, după o urcare de trei poziţii, cu 1.324 puncte.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Jaqueline înregistrează astfel cea mai bună clasare din carieră, după ce săptămâna trecută a ajuns până în semifinale la Osaka.

Jaqueline Cristian, la cea mai bună clasare din carieră după semifinalele de la Osaka

Sorana Cîrstea se menţine pe locul 45, cu 1.243 puncte. În Top 100 se află şi Gabriela Ruse, care a coborât un loc şi este chiar pe 100, cu 757 puncte.

Anca Todoni a coborât două locuri şi se află pe 121, cu 646 puncte, în timp ce Irina Begu a coborât de pe 123 pe 124, cu 634 puncte.

Aryna Sabalenka din Belarus este în continuare lider, cu 9.870 puncte, iar poloneza Iga Swiatek este pe 2, cu 8..195 puncte. Coco Gauff (SUA) ocupă locul 3, cu 6.563 puncte.

Reclamă
Reclamă

Top 5 este completat de americanca Amanda Anisimova, cu 5.887 puncte şi o altă americancă Jessica Pegula, cu 5.183 puncte.

La dublu, Sorana Cîrstea este cel mai bine clasată dintre românce – locul 57, în coborâre trei locuri, cu 1.514 puncte.

Sinucidere în fața salvatorilor. Cum au eşuat pompierii din Vâlcea să ajute un omSinucidere în fața salvatorilor. Cum au eşuat pompierii din Vâlcea să ajute un om
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Ce va face FCSB în grupa principală a Europa League?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Destinaţia inedită pentru care turiştii plătesc 800 de lei pe noapte. Peisajul te lasă fără cuvinte
Observator
Destinaţia inedită pentru care turiştii plătesc 800 de lei pe noapte. Peisajul te lasă fără cuvinte
El este atacantul român de 36 ani care rupe plasele în străinătate! A fost sunat de Gigi Becali pentru un transfer la FCSB
Fanatik.ro
El este atacantul român de 36 ani care rupe plasele în străinătate! A fost sunat de Gigi Becali pentru un transfer la FCSB
13:27
Camelia Voinea a răbufnit după ce Denisa Golgotă a spus că a fost hărțuită: “Minciuni, frustrări. E manipulată”
13:26
Gigi Becali pregăteşte “revoluţia” la FCSB. Transferurile anunţate: “Să se ştie că se poate sta şi-n tribună”
13:03
Gigi Becali, reacţie furibundă după conflictul dintre Florin Tănase şi Giovanni Becali: “Eu nu am nevoie de sifoane”
12:57
Gigi Becali e gata să facă o schimbare fără precedent la FCSB: “Îl scot şi-l fac de râs”
12:41
CFR Cluj nu așteaptă după Dan Petrescu! Decizia majoră luată de Iuliu Mureșan: “Ceva voi face”
12:29
Revenire importantă la Dinamo. Jucătorul va putea evolua în meciul din campionat cu CFR Cluj
Vezi toate știrile
1 Gigi Becali, dezvăluire incredibilă despre sfințirea Catedralei Neamului. Fără precedent 2 VIDEOLando Norris a câștigat Marele Premiu al Mexicului. Britanicul, noul lider din clasamentul general al piloților 3 Giovanni Becali i-a dat replica lui Florin Tănase, după ce a fost făcut praf de decarul FCSB-ului 4 Scandal uriaş: Denisa Golgotă a depus plângere pentru hărţuire: “A spus că mi-ar da pumni în gură. E favorizată o gimnastă” 5 FotoGestul lui Mirel Rădoi pentru Ştefan Baiaram după ce l-a schimbat în meciul Metaloglobus – Universitatea Craiova 6 Jucătorii lăudați de Gigi Becali, după FCSB – UTA 4-0: „Fotbalul e foarte ușor”
Citește și
Cele mai citite
Andrea Mandorlini, dat afară de la CFR Cluj. Înlocuit cu nume sonor din “Generaţia de Aur”Andrea Mandorlini, dat afară de la CFR Cluj. Înlocuit cu nume sonor din “Generaţia de Aur”
Şi Dan Petrescu a intrat pe lista lui Mureşan. Se bate cu un alt component al “Generaţiei de Aur” pentru banca CFR-uluiŞi Dan Petrescu a intrat pe lista lui Mureşan. Se bate cu un alt component al “Generaţiei de Aur” pentru banca CFR-ului
Gigi Becali, dezvăluire incredibilă despre sfințirea Catedralei Neamului. Fără precedentGigi Becali, dezvăluire incredibilă despre sfințirea Catedralei Neamului. Fără precedent
Solicitare făcută UEFA pentru excluderea FCSB-ului din competiţii europeneSolicitare făcută UEFA pentru excluderea FCSB-ului din competiţii europene