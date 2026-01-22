Bornă impresionantă stabilită de Sorana Cîrstea în tenis! Ce s-a întâmplat după eliminarea de la Australian Open - Antena Sport

Închide meniul
Bornă impresionantă stabilită de Sorana Cîrstea în tenis! Ce s-a întâmplat după eliminarea de la Australian Open

Tenis

Bornă impresionantă stabilită de Sorana Cîrstea în tenis! Ce s-a întâmplat după eliminarea de la Australian Open

Daniel Işvanca Publicat: 22 ianuarie 2026, 18:07

Bornă impresionantă stabilită de Sorana Cîrstea în tenis! Ce s-a întâmplat după eliminarea de la Australian Open

Sorana Cîrstea / Profimedia

Sorana Cîrstea a părăsit primul turneu de Grand Slam al anului 2026 în turul al doilea, fiind învinsă în trei seturi de nipona Naomi Osaka, scor 3-6, 6-4, 2-6, la capătul unui meci ce a durat o oră și 58 de minute.

Pentru parcursul din acest an de la Australian Open, sportiva clasată pe locul 41 în ierarhia mondială a încasat un cec în valoare de 153.000 de dolari.

Sorana Cîrstea a depășit borna de 11 milioane de dolari câștigați din tenis

Sorana Cîrstea a anunțat că acesta este ultimul ei an în tenisul profesionist, iar românca și-a luat adio rapid de la Australian Open, fiind eliminată de Naomi Osaka în turul al doilea, după un meci destul de tensionat.

Chiar și așa, pentru cele două partide jucate pe tabloul principal de la Melbourne, românca va pleca cu peste 150.000 de dolari. După prestația de la turneul australian, Sorana a depășit borna de 11 milioane de dolari la câștiguri din tenis.

Cea mai bubă clasare a Soranei Cîrstea în clasamentul WTA la simplu a avut loc în anul 2013, atunci când a urcat pe locul 21 în ierarhia mondială. Suma strânsă de aceasta este mult mai mică decât cea câștigată de Simona Halep, care a încasat mai bine de 40 de milioane de dolari din tenis.

1 UPDATELIVEBLOG Mercato 2026. Cele mai importante transferuri din iarnă. Edin Dzeko semnează în Liga a 2-a din Germania 2 “N-ai nicio idee ce e ăla fair-play!”. Scandal după meciul Soranei Cîrstea cu Naomi Osaka de la Australian Open 3 Olimpiu Moruțan putea ajunge la FCSB! Cine s-a opus transferului și ce i-a transmis lui Gigi Becali 4 Radu Drăguşin, la pachet cu un alt jucător. AS Roma a făcut oferta pentru Tottenham 5 Gabriela Ruse, victorie uriaşă şi cea mai mare performanţă a carierei la Australian Open 6 Românul, transfer important la Fenerbahce! Mutare de 6 milioane de euro
