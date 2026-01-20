Când va avea loc duelul dintre Gabriela Ruse și Ajla Tomljanovic, din turul doi la Australian Open - Antena Sport

Gabriela Ruse este una dintre cele două românce rămase pe tabloul principal la Australian Open, după o victorie spectaculoasă obținută în runda inaugurală a primului turneu de Grand Slam al anului.

Sportiva din România va da peste Ajla Tomljanovic în turul al doilea, iar organizatorii au anunțat când și la ce oră va avea loc disputa pentru calificarea în runda a treia la Melbourne.

Gabriela Ruse – Ajla Tomljanovic. Când se joacă duelul din turul doi la Melbourne

După victoria în două seturi cu Dayana Yastremska, în runda inaugurală la Australian Open, Gabriela Ruse va juca pentru un loc în turul al treilea contra Ajlei Tomljanovic, ocupanta locului 78 în ierarhia WTA.

Favorita publicului de la Melbourne a trecut și primul tur de Yuliia Starodubtseva, scor 4-6, 7-6, 6-1, după un meci care a durat peste două ore. Organizatorii au precizat că duelul Ruse – Tomljanovic va avea loc miercuri, 21 ianuarie, în jurul orei 2:30.

Tot miercuri va juca și Sorana Cîrstea în proba de dublu, acolo unde face pereche cu rusoaica Anna Kalinskaya. Cele două vor întâlni cuplul Elise Mertens/Shuai Zhang (Belgia/China), cap de serie numărul 4, în ultimul joc de pe terenul 12.