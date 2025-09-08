Jaqueline Cristian şi Sorana Cîrstea, în urcare în clasamentul WTA după US Open 2025. Ce locuri ocupă - Antena Sport

Jaqueline Cristian continuă să fie jucătoarea din România cel mai bine clasată în ierarhia WTA, ea fiind pe locul 43, după o urcare de 7 poziţii, cu 1.281 puncte.

Sorana Cîrstea a urcat cinci locuri şi este pe 66, cu 998 puncte.

Jaqueline Cristian şi Sorana Cîrstea, în urcare în clasamentul WTA după US Open 2025

În Top 100 se află şi Gabriela Ruse, care a înregistrat cea mai mare coborâre în această săptămână, 26 de locuri, ea fiind pe 96, cu 779 puncte.

Irina Begu a coborât 17 locuri şi a ieşit din Top 100, fiind pe 109, cu 694 puncte. Şi Anca Todoni a coborât două locuri şi este pe 114, cu 660 puncte. Miriam Bulgaru a urcat 32 de locuri şi a intrat în Top 200, fiind pe 168, cu 421 puncte.

Arina Sabalenka din Belarus, câştigătoare la US Open, este în continuare lider, cu 11.225 puncte, iar poloneza Iga Swiatek este pe 2, cu 7.933 puncte. Coco Gauff (SUA) ocupă locul 3, cu 7.874 puncte.