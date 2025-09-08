Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Jaqueline Cristian şi Sorana Cîrstea, în urcare în clasamentul WTA după US Open 2025. Ce locuri ocupă - Antena Sport

Home | Tenis | WTA | Jaqueline Cristian şi Sorana Cîrstea, în urcare în clasamentul WTA după US Open 2025. Ce locuri ocupă

Jaqueline Cristian şi Sorana Cîrstea, în urcare în clasamentul WTA după US Open 2025. Ce locuri ocupă

Publicat: 8 septembrie 2025, 11:23

Comentarii
Jaqueline Cristian şi Sorana Cîrstea, în urcare în clasamentul WTA după US Open 2025. Ce locuri ocupă

Sorana Cîrstea, la US Open 2025/ Profimedia

Jaqueline Cristian continuă să fie jucătoarea din România cel mai bine clasată în ierarhia WTA, ea fiind pe locul 43, după o urcare de 7 poziţii, cu 1.281 puncte.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Sorana Cîrstea a urcat cinci locuri şi este pe 66, cu 998 puncte.

Jaqueline Cristian şi Sorana Cîrstea, în urcare în clasamentul WTA după US Open 2025

În Top 100 se află şi Gabriela Ruse, care a înregistrat cea mai mare coborâre în această săptămână, 26 de locuri, ea fiind pe 96, cu 779 puncte.

Irina Begu a coborât 17 locuri şi a ieşit din Top 100, fiind pe 109, cu 694 puncte. Şi Anca Todoni a coborât două locuri şi este pe 114, cu 660 puncte. Miriam Bulgaru a urcat 32 de locuri şi a intrat în Top 200, fiind pe 168, cu 421 puncte.

Arina Sabalenka din Belarus, câştigătoare la US Open, este în continuare lider, cu 11.225 puncte, iar poloneza Iga Swiatek este pe 2, cu 7.933 puncte. Coco Gauff (SUA) ocupă locul 3, cu 7.874 puncte.

Reclamă
Reclamă

Top 5 este completat de americanca Amanda Anisimova, finalistă la US Open, cu 5.159 puncte şi rusoaica Mirra Andreeva (4.793 puncte).

La dublu, Sorana Cîrstea este cel mai bine clasată dintre românce – locul 56, în urcare un loc, cu 1.504 puncte.

Unde se câștigă cel mai bine în România. Topul celor mai bine plătite joburiUnde se câștigă cel mai bine în România. Topul celor mai bine plătite joburi
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Va fi titular de drept Ianis Hagi la Alanyaspor?
Loading ... Loading ...
Citește și:
15 judeţe intră de la ora 12.00 sub avertizare de furtuni. Ploi torenţiale, grindină şi vijelii până la noapte
Observator
15 judeţe intră de la ora 12.00 sub avertizare de furtuni. Ploi torenţiale, grindină şi vijelii până la noapte
Cosmin Contra e sigur că FCSB va fi o nucă tare în Europa League. Ce spune despre Mirel Rădoi și când revine pe bancă. Exclusiv
Fanatik.ro
Cosmin Contra e sigur că FCSB va fi o nucă tare în Europa League. Ce spune despre Mirel Rădoi și când revine pe bancă. Exclusiv
12:08
Suma infimă pentru care Rapid riscă să fie depunctată şi să primească interdicţie la transferuri. Noi tensiuni în Giuleşti
11:57
Marele regret al lui Jannik Sinner, după finala pierdută cu Carlos Alcaraz la US Open 2025
10:59
Vestea dată de Mihai Stoica despre transferurile pregătite de FCSB, în ultima zi de mercato din Liga 1
10:27
Lewis Hamilton, copleşit de emoţii după Marele Premiu al Italiei: “E tot ce mi-aş fi putut dori. Un vis”
10:10
Sfatul primit de FCSB şi CFR Cluj, în lupta cu Universitatea Craiova la titlu: “Asta trebuie să facă”
10:04
“Nu e la capacitate maximă”. Verdict despre Horaţiu Moldovan, înainte de Cipru – România, după gafa uriaşă din meciul cu Canada
Vezi toate știrile
1 Scenariul pentru ca România să mai câştige grupa şi să se califice la World Cup 2026, după victoriile Austriei şi Bosniei 2 Virgiliu Postolachi pleacă de la CFR Cluj şi semnează cu o rivală 3 Carlos Alcaraz a câștigat US Open 2025! Succes în patru seturi în finala cu Jannik Sinner 4 Dinamo, tot mai aproape de transferul dorit de Zeljko Kopic. 700.000 de euro pentru un internațional român 5 Plecare de la Rapid în ultima zi de mercato! Fotbalistul va fi împrumutat a doua oară 6 Rapid, acord total cu Alin Fică! Ce urmează pentru ca transferul să fie realizat
Citește și
Cele mai citite
La 61 de ani, Miodrag Belodedici a anunţat că s-a căsătorit! Cum arată soţia luiLa 61 de ani, Miodrag Belodedici a anunţat că s-a căsătorit! Cum arată soţia lui
Presa din Turcia a reacționat, după ce Ianis Hagi și-a găsit echipă: „Una dintre cele mai impresionante mutări”Presa din Turcia a reacționat, după ce Ianis Hagi și-a găsit echipă: „Una dintre cele mai impresionante mutări”
Răzvan Burleanu îl felicită pe Ianis Hagi: “Dacă se confirmă, mă bucur mult. Nu a avut o misiune uşoară”Răzvan Burleanu îl felicită pe Ianis Hagi: “Dacă se confirmă, mă bucur mult. Nu a avut o misiune uşoară”
Ianis Hagi, făcut praf de fani, după ultima postare pe Instagram: “Ruşine pentru numele Hagi”Ianis Hagi, făcut praf de fani, după ultima postare pe Instagram: “Ruşine pentru numele Hagi”