Mesajul în română transmis de Emma Răducanu, după finala cu Sorana Cîrstea de la Transylvania Open: "Vreau să spun asta" - Antena Sport

Emma Răducanu a pierdut finala Transylvania Open 2026, în faţa Soranei Cîrstea. Românca s-a impus cu 6-0, 6-2, la capătul unui meci fără istoric. Cu toate acestea, campioana de la US Open 2021 pleacă de la Cluj cu multe lucruri pozitive. Aceasta a fost prima finală în circuitul WTA a jucătoarei cu origini în România şi cel mai important rezultat înregistrat de la succesul obţinut la New York încoace.
De partea cealaltă, Sorana Cîrstea a devenit prima jucătoare din România care câştigă Tranyslvania Open 2026. Simona Halep, Gabriela Ruse şi Ana Bogdan sunt celelalte românce care au pierdut ultimul act.
Emma Răducanu, mesaj în limba română după finala pierdută în faţa Soranei Cîrstea la Transylvania Open 2026
În ceea ce o priveşte pe Emma Răducanu, ea a revenit la Cluj pentru prima oară de la ediţia organizată în 2021. La finalul discursului din timpul festivităţii de premiere, Răducanu a ţinut să spună şi câteva cuvinte în limba română:
“Și, la final, vreau să spun «Mulțumesc publicul pentru săptămâna asta și felicitări pentru Sorana» (n.r. în română). Sorana, ai făcut o treabă minunată și mult succes!”, a spus Emma Răducanu, după finala de la Transylvania Open.
Sorana Cîrstea a început perfect finala de la Cluj, cu un game alb. A urmat apoi un game maraton pe serviciul britanicei cu origini româneşti. Pentru a câştiga game-ul cu numărul 2 al partidei, Cîrstea a avut nevoie de şase mingi de break. Românca a jucat apoi excelent în setul pe care l-a câştigat cu 6-0, după jumătate de oră.
Setul secund a început la fel de bine pentru Cîrstea, care şi-a trecut în cont un nou game alb, după care break-ul. A urmat apoi un break fără punct pierdut pentru Emma Răducanu, iar britanica a cerut un timeout medical. Campioanei din 2021 de la US Open i s-a luat tensiunea, dar a reuşit să continue partida.
Chiar dacă Răducanu a reuşit să ducă scorul la 2-2, Cîrstea şi-a revenit imediat şi a reuşit să îşi treacă un nou break în cont. Românca a controlat apoi partida până la final şi şi-a trecut în cont titlul WTA cu numărul 4 la simplu.
- Sorana Cîrstea, mesaj pentru Simona Halep după succesul de la Transylvania Open: „E un vis împlinit”
- Câţi bani şi câte puncte a primit Sorana Cîrstea după victoria de la Transylvania Open? Salt important în clasamentul WTA
- Sorana Cîrstea, campioană la Transylvania Open 2026! A cucerit al 4-lea titlu WTA după ce a zdrobit-o pe Emma Răducanu
- Fantastic! Sorana Cîrstea a „distrus-o” pe Daria Snigur și s-a calificat în finala Transylvania Open
- Emma Răducanu, prima finalistă de la Transylvania Open! Britanica a învins revelația turneului