Simona Halep și-a dat întâlnire cu o "ministră" la Turneul Campioanelor. Poza făcută de româncă - Antena Sport

Simona Halep este prezentă în această perioadă la Riad, unde are loc Turneul Campioanelor, competiție în care românca ocupă rolul de ambasadoare. Dubla campioană de Grand Slam profită de timpul petrecut în Arabia Saudită și pentru a se reîntâlni cu foste adversare din circuit alături de care a rămas în relații bune, iar recent a vrut să marcheze acest lucru și pe rețelele sociale.

Halep a postat în secțiunea “Stories” a contului ei de Instagram câteva fotografii, iar una dintre ele a atras atenția prin modul în care a prezentat românca o jucătoare. Constănțeanca s-a pozat alături de tunisianca Ons Jabeur și a scris că s-a revăzut cu “ministra fericirii”, porecla jucătoarei de 31 de ani.

Simona Halep, revedere cu Ons Jabeur la Riad

Halep profită de orice moment liber pe care îl are la Riad pentru a se revedea cu jucătoare alături de care a împărțit terenul, iar luni seara a venit cu o serie de poze pe rețelele sociale. La fotografia realizată alături de Jabeur, românca a scris următorul text: “Tocmai ce am întâlnit Ministra Fericirii aici la Turneul Campioanelor de la Riad. Mă bucur că te-am revăzut, Ons Jabeur“.

De-a lungul carierei sale, Halep s-a întâlnit de patru ori cu tunisianca, cele două împărțindu-și victoriile. Ultimul meci a avut loc în 2022, la Madrid, când afircanca s-a impus fără mari emoții cu scorul de 6-3, 6-2.

Din postura de ambasadoare a competiției din Arabia Saudită, Halep i-a înmânat Arynei Sabalenka trofeul pentru primul loc mondial pe care și l-a asigurat până în 2026. De asemenea, Simo a dezvăluit și cum i-a răspuns unei persoane care a întrebat-o dacă se va întoarce în circuit.