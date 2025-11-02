„Te întorci în circuit?” Simona Halep a dat răspunsul direct de la Turneul Campioanelor - Antena Sport

Simona Halep (33 de ani) a oferit un răspuns ferm atunci când a fost întrebată dacă se întoarce în circuit, la nouă luni după ce s-a retras din tenis.
Simona Halep, care în această perioadă este la Turneul Campioanelor, la Riad, a satisfăcut cu un mesaj postat în social media curiozitatea celor care se întrebau dacă ar vrea să revină în competiţii.
„Te întorci în circuit?” Simona Halep a dat răspunsul direct de la Turneul Campioanelor
“Cineva m-a întrebat astăzi: „Simona, ai vrea să te întorci în circuit sau îţi place prea mult viaţa de legendă?”
Sincer… Mi-e bine cu această viaţă de legendă”, a scris Halep, care a postat şi câteva imagini de la Riad.
Simona Halep şi-a încheiat cariera în luna februarie, la vârsta de 33 de ani. Sportiva din Constanţa a lăsat în urmă un palmares impresionant, cu 24 de trofee, dintre care două de grand slam, şi 64 de săptămâni ca lider WTA.
Mesajul Simonei Halep după ce i-a oferit Arynei Sabalenka trofeul pentru locul 1 mondial
Simona Halep se află la Riad, unde are loc Turneul Campioanelor, şi unde a fost desemnată ambasador al competiţiei. Unul dintre momentele serii a fost cel în care Simona Halep și Garbine Muguruza i-au oferit Arynei Sabalenka trofeul pentru locul 1 mondial la final de sezon. Românca a primit aceeași distincție în 2018, când încheia anul în fruntea clasamentului WTA.
Imediat după ce a oferit trofeul, ea a scris şi un mesaj pentru fani, pe Instagram, însoţit şi de câteva fotografii pe podium, alături de trofeul de număru 1 mondial.
“Trei numărul 1 mondial. Onorată să-l împart, din nou, cu aceste două incredibile campioane. Chiar şi pentru câteva poze”, a scris Simona în dreptul pozei.
