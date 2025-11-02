„Te întorci în circuit?” Simona Halep a dat răspunsul direct de la Turneul Campioanelor - Antena Sport

Simona Halep (33 de ani) a oferit un răspuns ferm atunci când a fost întrebată dacă se întoarce în circuit, la nouă luni după ce s-a retras din tenis.

Simona Halep, care în această perioadă este la Turneul Campioanelor, la Riad, a satisfăcut cu un mesaj postat în social media curiozitatea celor care se întrebau dacă ar vrea să revină în competiţii.

„Te întorci în circuit?” Simona Halep a dat răspunsul direct de la Turneul Campioanelor

“Cineva m-a întrebat astăzi: „Simona, ai vrea să te întorci în circuit sau îţi place prea mult viaţa de legendă?”

Sincer… Mi-e bine cu această viaţă de legendă”, a scris Halep, care a postat şi câteva imagini de la Riad.