Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Mesajul Simonei Halep după ce i-a oferit Arynei Sabalenka trofeul pentru locul 1 mondial - Antena Sport

Home | Tenis | Mesajul Simonei Halep după ce i-a oferit Arynei Sabalenka trofeul pentru locul 1 mondial

Mesajul Simonei Halep după ce i-a oferit Arynei Sabalenka trofeul pentru locul 1 mondial

Radu Constantin Publicat: 1 noiembrie 2025, 20:51

Comentarii
Mesajul Simonei Halep după ce i-a oferit Arynei Sabalenka trofeul pentru locul 1 mondial

Sursa foto; Instagram Simona Halep

Simona Halep se află la Riad, unde are loc Turneul Campioanelor, şi unde a fost desemnată ambasador al competiţiei. Unul dintre momentele serii a fost cel în care Simona Halep și Garbine Muguruza i-au oferit Arynei Sabalenka trofeul pentru locul 1 mondial la final de sezon. Românca a primit aceeași distincție în 2018, când încheia anul în fruntea clasamentului WTA.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Imediat după ce a oferit trofeul, ea a scris şi un mesaj pentru fani, pe Instagram, însoţit şi de câteva fotografii pe podium, alături de trofeul de număru 1 mondial.

 
View this post on Instagram
 
A post shared by Simona Halep (@simonahalep)

“Trei numărul 1 mondial. Onorată să-l împart, din nou, cu aceste două incredibile campioane. Chiar şi pentru câteva poze”, a scris Simona în dreptul pozei.

Dubla campioană de Grand Slam se află la Riad în calitate de ambasadoare oficială, urmând să participe în zilele următoare la diverse activități de promovare și întâlniri cu fanii.

Reclamă
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Ce va face FCSB în grupa principală a Europa League?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Momentul în care o căruţă cu patru copii este spulberată de o maşină. Un bebeluş a murit
Observator
Momentul în care o căruţă cu patru copii este spulberată de o maşină. Un bebeluş a murit
MM Stoica, analiză dură a FCSB: „Suntem pe fundul prăpastiei! Bifăm un record istoric”. Ce se întâmplă cu Alibec 
Fanatik.ro
MM Stoica, analiză dură a FCSB: „Suntem pe fundul prăpastiei! Bifăm un record istoric”. Ce se întâmplă cu Alibec 
22:49
Gigi Becali a spus cine a fost omul meciului cu Universitatea Cluj: „Astea îl caracterizează”
22:46
Darius Olaru, după Universitatea Cluj – FCSB 0-2: “Nu mai sunt meciuri uşoare”
22:42
Cristiano Ronaldo, “dublă” de vis pentru Al-Nassr. Starul portughez, gol dramatic în minutul 90+14
22:29
Horațiu Moldovan l-a dat în judecată. Cere daune de 100.000 de lei
22:29
U Cluj – FCSB 0-2. Campioana, victorie categorică în Ardeal! Darius Olaru, ”one-man show”
22:15
VIDEOVitoria Guimaraes – Benfica LIVE VIDEO 0-0. “Vulturii” lui Mourinho se pot apropia de rivale
Vezi toate știrile
1 Marea companie din România a fost cumpărată de miliardarul ucrainean Rinat Ahmetov 2 Reacţia lui PSV, după ce Dennis Man a făcut un nou meci de senzaţie în Eredivisie 3 VIDEODennis Man, gol şi assist pentru PSV. O nouă evoluţie de senzaţie 4 A valorat 1 milion de euro la FCSB, acum are salariu de 75 de milioane de lei vechi: “Asta-i România!” 5 Miliardarul român, care a fost acţionar la Dinamo, a divorţat! A pierdut şi clubul de fotbal, acum şi soţia! 6 “Semnăm zilele acestea!” Meme Stoica anunţă un nou director sportiv la FCSB
Citește și
Cele mai citite
Marea companie din România a fost cumpărată de miliardarul ucrainean Rinat AhmetovMarea companie din România a fost cumpărată de miliardarul ucrainean Rinat Ahmetov
Gigi Becali, dezvăluire incredibilă despre sfințirea Catedralei Neamului. Fără precedentGigi Becali, dezvăluire incredibilă despre sfințirea Catedralei Neamului. Fără precedent
Scandal uriaş: Denisa Golgotă a depus plângere pentru hărţuire: “A spus că mi-ar da pumni în gură. E favorizată o gimnastă”Scandal uriaş: Denisa Golgotă a depus plângere pentru hărţuire: “A spus că mi-ar da pumni în gură. E favorizată o gimnastă”
Ce a spus Sabrina Voinea când şi-a văzut nota de locul 4 după exerciţiul de la sol. S-a uitat dezamăgită spre mama eiCe a spus Sabrina Voinea când şi-a văzut nota de locul 4 după exerciţiul de la sol. S-a uitat dezamăgită spre mama ei