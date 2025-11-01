Mesajul Simonei Halep după ce i-a oferit Arynei Sabalenka trofeul pentru locul 1 mondial - Antena Sport

Simona Halep se află la Riad, unde are loc Turneul Campioanelor, şi unde a fost desemnată ambasador al competiţiei. Unul dintre momentele serii a fost cel în care Simona Halep și Garbine Muguruza i-au oferit Arynei Sabalenka trofeul pentru locul 1 mondial la final de sezon. Românca a primit aceeași distincție în 2018, când încheia anul în fruntea clasamentului WTA.
Imediat după ce a oferit trofeul, ea a scris şi un mesaj pentru fani, pe Instagram, însoţit şi de câteva fotografii pe podium, alături de trofeul de număru 1 mondial.
“Trei numărul 1 mondial. Onorată să-l împart, din nou, cu aceste două incredibile campioane. Chiar şi pentru câteva poze”, a scris Simona în dreptul pozei.
Dubla campioană de Grand Slam se află la Riad în calitate de ambasadoare oficială, urmând să participe în zilele următoare la diverse activități de promovare și întâlniri cu fanii.
