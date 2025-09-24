Sorana Cîrstea a debutat cu dreptul la Beijing. Duel contra "coșmarului" ei în turul secund - Antena Sport

Sorana Cîrstea, locul 64 WTA, s-a calificat miercuri în turul doi al turneului de categorie WTA 1000 China Open de la Beijing, competiţie la care campioana va primi 1,1 milioane de dolari.
Cîrstea a trecut în primul tur de sportiva americană Caroline Dolehide (88 WTA), scor 6-2, 6-3, într-o oră şi şase minute.
Sorana Cîrstea, duel contra Karolinei Muchova la Beijing
În faza următoare, românca o va înfrunta pe favorita 13, jucătoarea cehă Karolina Muchova (15 WTA). Cele două s-au mai de șapte ori la nivel de senioare, iar finalista de la Roland Garros s-a impus de șase ori.
Muchova a devenit un adevărat “coșmar” pentru româncă mai ales după duelul de la US Open 2023, când a privat-o de un loc în semifinalele Grand Slam-ului american. Singura victorie a Soranei Cîrstea în fața cehoaicei a venit tot în acel an, la turneul de la Miami.
Prin calificarea în turul doi, Sorana Cîrstea şi-a asigurat un premiu de 35.260 de dolari şi 35 de puncte WTA, potrivit news.ro.
- Iga Swiatek a cucerit titlul de la Seul. Poloneza, la al treilea trofeu din 2025
- Emma Răducanu, eliminată în optimile WTA Seul după un meci de aproape trei ore
- Sorana Cîrstea a fost învinsă de Iga Swiatek, în turul 2 de la Seul. Victorie categorică pentru poloneză
- Alexandra Dulgheru, noul căpitan nejucător al României la Billie Jean King Cup. Vine în locul lui Horia Tecău
- Emma Răducanu a învins-o pe Jaqueline Cristian la Seul! Sorana Cîrstea o va întâlni în turul 2 pe Iga Swiatek