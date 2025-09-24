Sorana Cîrstea a debutat cu dreptul la Beijing. Duel contra "coșmarului" ei în turul secund - Antena Sport

Sorana Cîrstea, locul 64 WTA, s-a calificat miercuri în turul doi al turneului de categorie WTA 1000 China Open de la Beijing, competiţie la care campioana va primi 1,1 milioane de dolari.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Cîrstea a trecut în primul tur de sportiva americană Caroline Dolehide (88 WTA), scor 6-2, 6-3, într-o oră şi şase minute.

Sorana Cîrstea, duel contra Karolinei Muchova la Beijing

În faza următoare, românca o va înfrunta pe favorita 13, jucătoarea cehă Karolina Muchova (15 WTA). Cele două s-au mai de șapte ori la nivel de senioare, iar finalista de la Roland Garros s-a impus de șase ori.

Muchova a devenit un adevărat “coșmar” pentru româncă mai ales după duelul de la US Open 2023, când a privat-o de un loc în semifinalele Grand Slam-ului american. Singura victorie a Soranei Cîrstea în fața cehoaicei a venit tot în acel an, la turneul de la Miami.

Prin calificarea în turul doi, Sorana Cîrstea şi-a asigurat un premiu de 35.260 de dolari şi 35 de puncte WTA, potrivit news.ro.