Sorana Cîrstea a debutat cu dreptul la Beijing. Duel contra "coșmarului" ei în turul secund - Antena Sport

Sorana Cîrstea a debutat cu dreptul la Beijing. Duel contra “coșmarului” ei în turul secund

Andrei Nicolae Publicat: 24 septembrie 2025, 8:35

Sorana Cîrstea a debutat cu dreptul la Beijing. Duel contra coșmarului ei în turul secund

Sorana Cîrstea, în timpul unui meci / Profimedia

Sorana Cîrstea, locul 64 WTA, s-a calificat miercuri în turul doi al turneului de categorie WTA 1000 China Open de la Beijing, competiţie la care campioana va primi 1,1 milioane de dolari.

Cîrstea a trecut în primul tur de sportiva americană Caroline Dolehide (88 WTA), scor 6-2, 6-3, într-o oră şi şase minute.

Sorana Cîrstea, duel contra Karolinei Muchova la Beijing

În faza următoare, românca o va înfrunta pe favorita 13, jucătoarea cehă Karolina Muchova (15 WTA). Cele două s-au mai de șapte ori la nivel de senioare, iar finalista de la Roland Garros s-a impus de șase ori.

Muchova a devenit un adevărat “coșmar” pentru româncă mai ales după duelul de la US Open 2023, când a privat-o de un loc în semifinalele Grand Slam-ului american. Singura victorie a Soranei Cîrstea în fața cehoaicei a venit tot în acel an, la turneul de la Miami.

Prin calificarea în turul doi, Sorana Cîrstea şi-a asigurat un premiu de 35.260 de dolari şi 35 de puncte WTA, potrivit news.ro.

