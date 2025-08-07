Sorana Cîrstea, în turul 2 la Cincinnati! A trecut de o semifinalistă de la Wimbledon - Antena Sport

Sorana Cîrstea s-a calificat în turul 2 al turneului WTA 1000 de la Cincinnati. Românca a întâlnit-o în prima zi de competiţie a turneului din Ohio pe Donna Vekic, locul 53 WTA şi semifinalistă la Wimbledon în 2024.

Românca s-a impus la capătul unui meci care a durat puţin peste două ore. Cîrstea a câştigat partida de la Cincinnati cu 6-1, 4-6, 6-3.

Sorana Cîrstea s-a calificat în turul 2 de la Cincinnati

Aceasta a fost a cincea victorie pentru Sorana Cîrstea în duelurile contra jucătoarei din Croaţia, ultima oară la Dubai, în februarie 2024. Vekic are şi ea două victorii în faţa lui Cîrstea, în 2013 şi 2017.

Pe Sorana Cîrstea o aşteaptă acum Magdalena Frech, poloneza cap de serie numărul 22 la Cincinnati, care intră în turneu direct din turul secund. Până acum, cele două s-au întâlnit o singură dată, în optimile de la Birmingham, în 2023, pe iarbă. Atunci, Frech s-a impus cu 6-3, 6-7, 6-4.

În urma succesului din meciul cu Donna Vekic, Sorana Cîrstea şi-a asigurat un cec în valoare de 18.200 de dolari şi 35 de puncte în clasamentul WTA.