Sorana Cîrstea, în turul 2 la Cincinnati! A trecut de o semifinalistă de la Wimbledon - Antena Sport

Sorana Cîrstea, în turul 2 la Cincinnati! A trecut de o semifinalistă de la Wimbledon

Publicat: 7 august 2025, 20:42

Sorana Cîrstea, în timpul unui meci / Profimedia

Sorana Cîrstea s-a calificat în turul 2 al turneului WTA 1000 de la Cincinnati. Românca a întâlnit-o în prima zi de competiţie a turneului din Ohio pe Donna Vekic, locul 53 WTA şi semifinalistă la Wimbledon în 2024.

Românca s-a impus la capătul unui meci care a durat puţin peste două ore. Cîrstea a câştigat partida de la Cincinnati cu 6-1, 4-6, 6-3.

Sorana Cîrstea s-a calificat în turul 2 de la Cincinnati

Aceasta a fost a cincea victorie pentru Sorana Cîrstea în duelurile contra jucătoarei din Croaţia, ultima oară la Dubai, în februarie 2024. Vekic are şi ea două victorii în faţa lui Cîrstea, în 2013 şi 2017.

Pe Sorana Cîrstea o aşteaptă acum Magdalena Frech, poloneza cap de serie numărul 22 la Cincinnati, care intră în turneu direct din turul secund. Până acum, cele două s-au întâlnit o singură dată, în optimile de la Birmingham, în 2023, pe iarbă. Atunci, Frech s-a impus cu 6-3, 6-7, 6-4.

În urma succesului din meciul cu Donna Vekic, Sorana Cîrstea şi-a asigurat un cec în valoare de 18.200 de dolari şi 35 de puncte în clasamentul WTA.

Simona Halep: “Finala câştigată la Roland Garros e cel mai frumos moment al carierei”

Simona Halep (33 de ani) a vorbit pentru Antena Sport despre cel mai frumos moment al carierei ei, în care a câştigat 24 de trofee şi a petrecut 64 de săptămâni în fotoliul de lider WTA.

Chiar dacă victoria împotriva Serenei Williams din finala de la Wimbledon 2019, în doar 55 de minute, a reprezentat un moment uriaş al carierei lui Simo, cel mai important a rămas victoria de la Roland Garros 2018.

Simona ajungea în a patra ei finală de Grand Slam, după ce le pierduse dramatic pe primele trei, cu Maria Sharapova şi Jelena Ostapenko la Roland Garros şi cu Caroline Wozniacki la Australian Open. A venit apoi succesul uriaş cu Sloane Stephens, “cel mai important al carierei”.

“Am pierdut trei finale înainte şi majoritatea sportivilor, din ce mi-a spus Darren, îşi pierd încrederea. Faptul că am stat şi am luptat în continuare şi am crezut, asta m-a împlinit ca sportiv.

Acela e cel mai frumos moment pe care eu l-am trăit în tenis, finala de la Roland Garros. Nu vreau să mai călătoresc atât de mult şi nu mai vreau stres, presiune”, a spus Halep, în exclusivitate pentru Antena Sport.

