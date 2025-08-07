Simona Halep a dezvăluit care a fost de fapt cel mai frumos moment trăit în tenis: "M-a împlinit ca sportiv" - Antena Sport

Simona Halep (33 de ani) a vorbit pentru Antena Sport despre cel mai frumos moment al carierei ei, în care a câştigat 24 de trofee şi a petrecut 64 de săptămâni în fotoliul de lider WTA.
Chiar dacă victoria împotriva Serenei Williams din finala de la Wimbledon 2019, în doar 55 de minute, a reprezentat un moment uriaş al carierei lui Simo, cel mai important a rămas victoria de la Roland Garros 2018.
Simona ajungea în a patra ei finală de Grand Slam, după ce le pierduse dramatic pe primele trei, cu Maria Sharapova şi Jelena Ostapenko la Roland Garros şi cu Caroline Wozniacki la Australian Open. A venit apoi succesul uriaş cu Sloane Stephens, “cel mai important al carierei”.
Simona Halep: “Finala câştigată la Roland Garros e cel mai frumos moment al carierei”
“Am pierdut trei finale înainte şi majoritatea sportivilor, din ce mi-a spus Darren, îşi pierd încrederea. Faptul că am stat şi am luptat în continuare şi am crezut, asta m-a împlinit ca sportiv.
Acela e cel mai frumos moment pe care eu l-am trăit în tenis, finala de la Roland Garros. Nu vreau să mai călătoresc atât de mult şi nu mai vreau stres, presiune”, a spus Halep, în exclusivitate pentru Antena Sport.
Traseul Simonei Halep la Roland Garros 2018
- Turul 1: Halep – Riske 2-6, 6-1, 6-1
- Turul 2: Halep – Townsend 6-3, 6-1
- Turul 3: Halep – Petkovic 7-5, 6-0
- Optimi: Halep – Mertens 6-2, 6-1
- Sferturi: Halep – Kerber 6-7, 6-3, 6-2
- Semifinale: Halep – Muguruza 6-1, 6-4
- Finală: Halep – Stephens 3-6, 6-4, 6-1
Simona Halep va reveni la dublu mixt, alături de Horia Tecău
Simona Halep va reveni în tenis în 2026, pentru a participa într-un cadru select la o competiţie prestigioasă. Simo va face pereche la dublu mixt cu Horia Tecău, la Wimbledon Legends. Halep va avea atunci 34 de ani.
“Am fost invitată şi acum să joc, dar am simţit că nu e încă momentul şi nu e timpul să fiu legendă. E prea devreme după retragere. Am vorbit cu Horia şi am hotărât ca la anul să jucăm împreună dublu mixt.
Nu m-am interesat de reguli, dar va trebui să mă antrenez, ceea ce încă nu sunt pregatită mental, dar cu siguranţă o să ne motivăm unul pe altul. Să joci la Wimbledon e ceva, înseamnă mult.