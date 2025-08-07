Simona Halep a dezvăluit care a fost de fapt cel mai frumos moment trăit în tenis: "M-a împlinit ca sportiv" - Antena Sport

Simona Halep (33 de ani) a vorbit pentru Antena Sport despre cel mai frumos moment al carierei ei, în care a câştigat 24 de trofee şi a petrecut 64 de săptămâni în fotoliul de lider WTA.

Chiar dacă victoria împotriva Serenei Williams din finala de la Wimbledon 2019, în doar 55 de minute, a reprezentat un moment uriaş al carierei lui Simo, cel mai important a rămas victoria de la Roland Garros 2018.

Simona ajungea în a patra ei finală de Grand Slam, după ce le pierduse dramatic pe primele trei, cu Maria Sharapova şi Jelena Ostapenko la Roland Garros şi cu Caroline Wozniacki la Australian Open. A venit apoi succesul uriaş cu Sloane Stephens, “cel mai important al carierei”.

Simona Halep: “Finala câştigată la Roland Garros e cel mai frumos moment al carierei”

“Am pierdut trei finale înainte şi majoritatea sportivilor, din ce mi-a spus Darren, îşi pierd încrederea. Faptul că am stat şi am luptat în continuare şi am crezut, asta m-a împlinit ca sportiv.

Acela e cel mai frumos moment pe care eu l-am trăit în tenis, finala de la Roland Garros. Nu vreau să mai călătoresc atât de mult şi nu mai vreau stres, presiune”, a spus Halep, în exclusivitate pentru Antena Sport.