Sorana Cîrstea s-a calificat în optimi la Hong Kong! Revenire spectaculoasă în primul set pentru româncă - Antena Sport

Sorana Cîrstea s-a calificat în optimi la Hong Kong! Revenire spectaculoasă în primul set pentru româncă

Sorana Cîrstea s-a calificat în optimi la Hong Kong! Revenire spectaculoasă în primul set pentru româncă

Publicat: 28 octombrie 2025, 10:42

Sorana Cîrstea s-a calificat în optimi la Hong Kong! Revenire spectaculoasă în primul set pentru româncă

Sorana Cîrstea, în timpul unui meci / Profimedia

Jucătoarea română de tenis Sorana Cîrstea s-a calificat în optimile de finală ale turneului WTA 250 de la Hong Kong, dotat cu premii totale de 275.094 de dolari, marţi, după ce a trecut de maghiara Dalma Galfi cu 7-5, 6-3.

Cîrstea (35 ani, 45 WTA), a şaptea favorită, a avut nevoie de o oră şi 29 de minute pentru a câştiga primul său meci cu Galfi (27 ani, 96 WTA).

Sorana Cîrstea, în optimi la Hong Kong! Va lupta cu Alja Tomljanovic pentru un loc în sferturi

Galfi a condus cu 4-1 în primul set, dar Cîrstea a reuşit să revină spectaculos, a egalat, 5-5, câştigând în prelungiri (7-5). În actul secund, Cîrstea a câştigat ultimele trei ghemuri.

Sorana Cîrstea şi-a asigurat un cec de 4.160 de dolari şi 30 de puncte WTA, iar în optimi o va înfrunta pe australianca Ajla Tomljanovic (32 ani, 86 WTA), victorioasă în primul tur în faţa japonezei Momoko Kobori, cu 7-5, 6-2.

Tomljanovic conduce cu 3-2 în meciurile directe, reuşind să se impună la ultima confruntare, în iunie, la Bad Homburg (iarbă), cu 6-2, 6-3, în primul tur al calificărilor.

