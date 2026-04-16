Sorana Cîrstea s-a calificat în sferturi la Rouen! A profitat de abandonul adversarei după 43 de minute

Alex Masgras Publicat: 16 aprilie 2026, 21:10

Sorana Cîrstea / Getty Images

Sorana Cîrstea, locul 26 WTA şi cap de serie numărul 2, s-a calificat, joi, în sferturile de finală ale turneului de categorie WTA 250 de la Rouen, după ce adversara sa din optimi a abandonat.

Cîrstea a profitat de abandonul sportivei chineze Xinyu Wang, locul 32 WTA, după 43 de minute de joc. Cîrstea conducea cu 5-3 în primul set în momentul abandonului.

Sorana Cîrstea, în sferturi la Rouen

În faza următoare, Sorana Cîrstea o va înfrunta pe câştigătoarea meciului Anna Bondar (Ungaria, 65 WTA) – Oleksandra Olinikova (Ucraina, 70 WTA).

Jucătoarele care evoluează în sferturi au asigurat un premiu de 7.025 euro şi 54 de puncte.

Sorana Cîrstea a stat mult mai puţin pe teren joi seară, după ce miercuri a câştigat partida cu Fiona Ferro după două ore şi jumătate de joc. Ea s-a impus în turul precedent cu 6-3, (5)6-7, 7-6(2).

