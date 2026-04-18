Home | Tenis | WTA | Sorana Cîrstea s-a retras din semifinalele de la Rouen. Românca s-a accidentat

Viviana Moraru Publicat: 18 aprilie 2026, 17:32

Comentarii
Sorana Cîrstea, în timpul unui meci/ Profimedia

Jucătoarea română Sorana Cîrstea a anunţat sâmbătă că se retrage din semifinalele turneului WTA 250 de la Rouen, după ce s-a accidentat la picior, înaintea meciului cu ucraineana Veronika Podrez.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Sorana Cîrstea (36 de ani) a simţit dureri la picior şi a ales să se retragă din semifinalele turneului de la Rouen, pentru a nu-şi pune în pericol participarea la ultimul turneu de la Roland Garros al carierei, acolo unde a ajuns până în sferturi de finală, în 2009, pe când avea 19 ani.

Sorana Cîrstea câştigase opt din ultimele zece meciuri disputate, pierzând doar în faţa lui Coco Gauff, la Miami, şi a Mirrei Andreeva, la Linz,

Adversara din semifinale a Soranei, ucraineana Veronika Podrez (19 ani, locul 209 WTA), venită din calificări, va juca astfel în prima finală importantă a carierei. Adversară îi va fi câştigătoarea semifinalei dintre compatrioata sa Marta Kostyuk (locul 28 WTA) şi jucătioarea germană Tatjana Maria (locul 63 WTA).

Reclamă
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Observator
Fanatik.ro
20:31

20:22

20:12

19:27

19:20

19:16

Vezi toate știrile
Citește și
Cele mai citite
