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Arbitrul interzis de SUA la Cupa Mondială a “rupt tăcerea”: “Abia aștept să îi văd”

Andrei Nicolae Publicat: 9 iunie 2026, 11:59

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Arbitrul interzis de SUA la Cupa Mondială a rupt tăcerea: Abia aștept să îi văd

Colaj Omar Abdulkadir Artan + Cupa Mondială / Profimedia + Getty Images

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Omar Abdulkadir Artan, arbitrul care nu va putea merge la Cupa Mondială după ce nu a putut să intre în Statele Unite ale Americii, a oferit o primă reacție după tot ce s-a întâmplat. În ciuda faptului că africanului i-a fost blocat un vis imens, acesta a oferit o reacție umilă, fără să atace în vreun fel organizatorii competiției.

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Cupa Mondială din 2026 a fost marcată de controverse încă de dinainte de startul turneului, iar una dintre ele l-a vizat pe Omar Abdulkadir Artan, unul dintre centralii selectați să arbitreze la turneul final, care a fost întors din drum de autoritățile din SUA.

Somalezul a avut dificultăți să obțină documentele necesare pentru viză, însă reușise să obțină grație Ambasadei din Kenya un pașaport diplomatic, acesta nefiind însă acceptat de cei ce se ocupă de imigrațiile din state.

Mesajul arbitrului care nu mai poate să arbitreze la Cupa Mondială

La scurt timp după ce FIFA a anunțat că Artan nu va putea arbitra la World Cup 2026 și că nu va interveni în politica de imigrare a Statelor Unite, arbitrul a “rupt tăcerea” și a venit cu un mesaj. Extrem de diplomat, somalezul a ținut să transmită că nu este supărat și le-a urat succes arbitrilor care urmează să oficieze meciuri la turneul final din America de Nord.

În ciuda circumstanțelor, sunt în regulă și concentrat pe provocările ce urmează în cariera mea. Vreau să mulțumesc familiei din fotbal pentru mesaje și le urez colegilor mei toate cele bune la Cupa Mondială.

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Abia aștept să îi văd în viitor. Vreau să mulțumesc celor de la FIFA și CAF (n.r. Confederația Africană de Fotbal) pentru toată susținerea și promit că voi continua să îmi îmbunătățesc nivelul și concentrarea pe viitor“, a transmis arbitrul african, potrivit ge.globo.com.

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