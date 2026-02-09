Sorana Cîrstea, salt important în clasamentul WTA după Transylvania Open 2026! Ce locuri ocupă româncele după Tranylvania Open - Antena Sport

Sorana Cîrstea, în vârstă de 35 de ani, a urcat cinci locuri în clasamentul WTA şi este pe 31, fiind jucătoarea din România cel mai bine clasată în ierarhia dată publicităţii luni.
Cîrstea, care a câştigat sâmbătă turneul Transylvania Open, are 1.499 puncte. Ea a obţinut la Cluj al patrulea titlu al carierei.
Sorana Cîrstea, pe locul 31 WTA după Transylvania Open 2026
Jaqueline Cristian a coborât un loc şi este pe 36, 1.307 puncte.
Gabriela Ruse se menţine pe 72, cu 892 puncte, iar Irina Begu a coborât de pe 147 pe 148, cu 485 puncte.
Anca Todoni a coborât 2 locuri şi este pe 181, cu 387 puncte.
La dublu, Sorana Cîrstea a urcat un loc şi este pe 55 (1.470 puncte).
Finalistă la Transylvania Open, Emma Răducanu a urcat cinci locuri şi este pe 25, cu 1.700 puncte.
Liderul clasamentului WTA este belarusa Aryna Sabalenka, cu 10.990 puncte, pe 2 este Iga Swiatek, cu 7.978, iar pe 3 se află Elena Rîbakina, cu 7.523 puncte.
Americanca Amanda Anisimova ocupă locul 4, cu 6.680 puncte, iar Coco Gauff se află pe 5, cu 6.423 puncte.
