Sorana Cîrstea, salt important în clasamentul WTA după Transylvania Open 2026! Ce locuri ocupă româncele după Tranylvania Open - Antena Sport

Sorana Cîrstea, în timpul finalei cu Emma Răducanu de la Transylvania Open 2026 / Hepta

Sorana Cîrstea, în vârstă de 35 de ani, a urcat cinci locuri în clasamentul WTA şi este pe 31, fiind jucătoarea din România cel mai bine clasată în ierarhia dată publicităţii luni.

Cîrstea, care a câştigat sâmbătă turneul Transylvania Open, are 1.499 puncte. Ea a obţinut la Cluj al patrulea titlu al carierei.

Jaqueline Cristian a coborât un loc şi este pe 36, 1.307 puncte.

Gabriela Ruse se menţine pe 72, cu 892 puncte, iar Irina Begu a coborât de pe 147 pe 148, cu 485 puncte.

Anca Todoni a coborât 2 locuri şi este pe 181, cu 387 puncte.