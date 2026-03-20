Programul sferturilor de finală din Europa League! Celta lui Ionuţ Radu, duel cu Freiburg

Bogdan Stănescu Publicat: 20 martie 2026, 1:07

Comentarii
Ionuţ Radu / Profimedia Images

După meciurile jucate joi în returul optimilor de finală din Europa League, s-a stabilit tabloul sferturilor. Echipa lui Ionuţ Radu, Celta Vigo, s-a calificat în sferturi după ce a învins-o în deplasare, cu 2-0, pe Lyon. Scorul general a fost 3-1 pentru echipa spaniolă.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Tot joi, Bologna a eliminat-o dramatic, după prelungiri, pe AS Roma, cu românul Istvan Kovacs la centru.

Tabloul sferturilor de finală din Europa League

Sporting Braga – Betis

SC Freiburg – Celta Vigo

FC Porto – Nottingham Forrest

Reclamă
Reclamă

Bologna – Aston Villa

Partidele vor avea loc la 8/10 aprilie (turul) şi 16/17 aprilie (returul).

Paștele românesc ajunge peste hotare: cât plătesc românii din diaspora pentru gustul de acasăPaștele românesc ajunge peste hotare: cât plătesc românii din diaspora pentru gustul de acasă
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cine poate fi eroul României în meciul de baraj cu Turcia?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Escrocii care foloseau metoda "acoperişul", luaţi pe sus de mascaţi. Au făcut o avere în doi ani
Observator
Escrocii care foloseau metoda "acoperişul", luaţi pe sus de mascaţi. Au făcut o avere în doi ani
Cristi Borcea și-a pus întreaga avere pe numele unei femei. Surpriză uriașă: nu este Valentina Pelinel
Fanatik.ro
Cristi Borcea și-a pus întreaga avere pe numele unei femei. Surpriză uriașă: nu este Valentina Pelinel
0:40 20 mart.

AS Roma, eliminată dramatic de Bologna din Europa League, cu Istvan Kovacs la centru! Toate rezultatele
0:06 20 mart.

Thiago Silva a jucat meciul cu numărul 1000 din carieră! Brazilianul a intrat într-un club select. Cine a mai reușit asta
0:00 20 mart.

Andrei Raţiu – Răzvan Marin, duel românesc în sferturile Conference League! Toate rezultatele serii
23:52

Reacţia lui Ştefan Baiaram după Craiova – Dinamo 0-1! Ce a spus despre tensiuni şi eliminarea lui Bancu
23:36

EXCLUSIVMesajul lui Gică Craioveanu pentru Rădoi, după ce antrenorul s-a întors la FCSB, deşi spunea că nu o va face
23:35

Jucătorul de la Dinamo a surprins pe toată lumea după înfrângerea cu Universitatea Craiova: “Putem să câştigăm campionatul”
Vezi toate știrile
1 Noua regulă din Champions League va fi folosită în premieră în sferturi! Barcelona e dezavantajată 2 OFICIAL | Lovitură uriaşă pentru Real Madrid: Thibaut Courtois, OUT 3 Decizia luată de Costel Gâlcă pentru duelul CFR Cluj – Rapid, după decesul tatălui lui 4 FotoRonaldinho şi-a pierdut averea de 125 de milioane de euro! Suma infimă pe care i-au găsit-o în cont 5 Accidentare incredibilă în Liverpool – Galatasaray. Jucătorul, scos pe targă și dus la ambulanță 6 Mirel Rădoi a venit cu replica, după ce Gigi Becali a spus despre el că “nu vrea să ia Craiova titlul”
Citește și
Cele mai citite
Au fost contestate alegerile FRF și a venit decizia TAS. Ce lovitură pentru Răzvan BurleanuAu fost contestate alegerile FRF și a venit decizia TAS. Ce lovitură pentru Răzvan Burleanu
Schimbare revoluţionară în Liga 1! Formatul campionatului ar putea fi modificat! Anunţul LPFSchimbare revoluţionară în Liga 1! Formatul campionatului ar putea fi modificat! Anunţul LPF
Decizia luată de UEFA în privinţa lui Istvan Kovacs, după gafa uriaşă din Rapid – Dinamo 3-2Decizia luată de UEFA în privinţa lui Istvan Kovacs, după gafa uriaşă din Rapid – Dinamo 3-2
Valeriu Argăseală, apariție publică rară la alegerile FRF. Cum arată acum președintele FCSB-ului, grav bolnavValeriu Argăseală, apariție publică rară la alegerile FRF. Cum arată acum președintele FCSB-ului, grav bolnav