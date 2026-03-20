Programul sferturilor de finală din Europa League! Celta lui Ionuţ Radu, duel cu Freiburg

După meciurile jucate joi în returul optimilor de finală din Europa League, s-a stabilit tabloul sferturilor. Echipa lui Ionuţ Radu, Celta Vigo, s-a calificat în sferturi după ce a învins-o în deplasare, cu 2-0, pe Lyon. Scorul general a fost 3-1 pentru echipa spaniolă.
Tot joi, Bologna a eliminat-o dramatic, după prelungiri, pe AS Roma, cu românul Istvan Kovacs la centru.
Tabloul sferturilor de finală din Europa League
Sporting Braga – Betis
SC Freiburg – Celta Vigo
FC Porto – Nottingham Forrest
Bologna – Aston Villa
Partidele vor avea loc la 8/10 aprilie (turul) şi 16/17 aprilie (returul).
