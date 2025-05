Yannick Noah a vrut să se sinucidă! Mărturisiri tulburătoare: "O să mă arunc! Nu mai pot" - Antena Sport

Campionul olimpic la înot Florent Manaudou a vorbit şi el, fără reţineri. „ Lumea îmi vorbea despre Jocurile Olimpice, care erau un interludiu fermecat, dar eu eram deprimat la sfârşit. Mi-am spus că nu am dreptul să fiu nefericit, dar este bine să fii nefericit! ”, spune înotătorul în vârstă de 34 de ani, care «a luat anxiolitice» pentru a se face bine, înainte de a adăuga: „ Este bine pentru mine să vorbesc despre asta, este un pic ca o terapie ”.

Un alt star al înotului, Camille Lacourt, a recunoscut că şi-a ascuns suferinţa psihologică din „ruşine”. „Nu am vorbit cu familia mea despre asta. Am făcut glume şi m-am prefăcut. Acesta este un alt motiv pentru care am vrut să vorbesc”, a explicat cvadruplu campion mondial şi european pe M6.

„Trebuie să încetăm să mai spunem că depresia se întâmplă doar celor slabi”, a spus el.