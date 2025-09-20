Yannick Theodor Alexandrescou, în finala Campionatului European de Juniori U18 - Antena Sport

VIDEO Calificările Marelui Premiu al Azerbaidjanului, în direct pe Antena 3 CNN şi live în AntenaPLAY (15:00)

Veste bună pentru FCSB, în plină criză în Liga 1. Jucătorul care se pregăteşte să revină pe teren, după accidentare

Detaliul remarcat la jucătorii FCSB-ului, după eşecul cu Botoşani: “A devenit o normalitate. Nu mă surprinde nimic”

Jonathan ‘Speedy’ Gonzalez, ucis într-un atac armat în Ecuador. A fost împuşcat chiar în casa lui

Gigi Becali a anunţat ce se întâmplă cu Elias Charalambous, la o zi după eşecul ruşinos de la Botoşani