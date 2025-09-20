Yannick Theodor Alexandrescou, în finala Campionatului European de Juniori U18 - Antena Sport

Închide meniul
Yannick Theodor Alexandrescou, în finala Campionatului European de Juniori U18

Yannick Theodor Alexandrescou, în finala Campionatului European de Juniori U18

Yannick Theodor Alexandrescou, în finala Campionatului European de Juniori U18

Publicat: 20 septembrie 2025, 13:21

Yannick Theodor Alexandrescou, în finala Campionatului European de Juniori U18

Yannick Theodor Alexandrescou, la europenele de juniori - Facebook CS Dinamo

Dinamovistul Yannick Theodor Alexandrescou (17 ani / favorit 1) s-a calificat în finala Campionatului European U18, care se desfăşoară la Oberpullendorf (Austria).

În semifinale, jucătorul antrenat de Bogdan Toma s-a impus în faţa croatului Ziga Sesko (favorit 4), scor 6-1, 6-1.

Yannick Theodor Alexandrescou, în finala Campionatului European de Juniori U18

În finală, Yannick îl va întâlni pe germanul Niels McDonald, care a trecut în semifinală de românul Ştefan Horia Haită, scor 6-4, 6-4.

Germanul este câştigătorul din acest an de la Roland Garros.

Yannick Alexandrescou este campion european U16 în 2024 (foto), primul titlu la individual cucerit după 34 de ani.

