Zheng Qinwen s-a calificat în semifinalele Turneului Campioanelor. Chinezoaica s-a impus categoric în faţa lui Jasmine Paolini - Antena Sport

Zheng Qinwen după victoria în faţa lui Jasmine Paolini Zheng Qinwen este cea mai tânără jucătoare care se califică în semifinale de la Turneul Campionelor -Profimedia Zheng Qinwen s-a calificat în semifinale Turneului Campioanelor. Favorita numărul 7 s-a impus categoric în faţa italiencei Jasmine Paolini. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ Chinezoaica în vârstă de 22 de ani a obţinut victoria cu scorul de 6-1, 6-1 în faţa favoritei 4, Jasmine Paolini. Zheng Qinwen s-a calificat în semifinalele Turneului Campioanelor. Chinezoaica s-a impus categoric în faţa lui Jasmine Paolini În cea de-a cince zi de concurs, Qinwen Zheng și Jasmine Paolini au deschis programul cu un duel de totul sau nimic. Cele două tenismene sunt debutante la Turneul Campioanelor şi ambele au reușit anul acesta să dispute finale în turnee de Grand Slam. Italianca Jasmine Paolini a jucat anul în două turnee de Grand Slam. Cele două jucătoare au intrat pe terenul purpuriu de la Riad cu o victorie și o înfrângere în bagaj. Ambele au pierdut în fața Arynei Sabalenka și ambele au învins-o pe Elena Rybakina. Zheng Qinwen a făcut o demonstraţie de virtuozitate. Sportiva în vârstă de 22 de ani a reuşit 12 aşi şi a reuşit cinci break-uri. Chinezoaica este cea mai tânără jucătoare care ajunge în semifinalele Turneului Campioanelor la prima sa participare, după Petra Kvitova în 2011. Pentru ea este a şaptea semifinală din acest an şi prima dată când a învins două jucătoare din Top 10 în acelaşi turneu.

„Este una dintre cele mai bune performanțe pe care le-am avut în acest an. Un procentaj foarte bun la primul serviciu. Mă simt foarte bine cu loviturile mele din spatele terenului, plus câteva voleuri bune. Mă bucur mult de felul în care am jucat în seara aceasta. Este o mare realizare. Ei bine, da, a fost cu aproape 11 ani în urmă. Sunt foarte mândră că am reușit, pentru că nu știam ce se va întâmpla când am ajuns aici.

Este prima dată pentru mine, așa că îmi spun să mă bucur și mai ales că joc într-o grupă foarte dificilă, de aceea vreau să le mulțumesc tuturor fanilor care au venit să mă urmărească în seara asta și pentru tot sprijinul”, a declarat sportiva după ce a obţinut victoria.

Zheng Qinwen se află pe locul 7 în clasamentul WTA. Chinezoaica de 22 de ani a disputat 63 de meciuri în 2024.

